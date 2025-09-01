"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором

$41.260.00
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним 30 серпня, 23:45
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International 31 серпня, 02:29
У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний 31 серпня, 17:58
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14
Президент України сподівається на результативність розслідування убивства Парубія 31 серпня, 18:40
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД 31 серпня, 19:40
У Фастові чоловік розстріляв батька з сином: є загиблий 31 серпня, 20:34
У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі 00:32
Новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму 01:01
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації 29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України 29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів 29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Львів
Крим
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце 29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12
Фейкові новини
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Financial Times

"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Прем'єр-міністр Індії зустрівся з путіним та лідером Китаю на саміті ШОС. Обговорювалися питання економічного, політичного партнерства та безпеки.

"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором

Прем’єр-міністр Індії провів зустрівся з путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні. Про це пише УНН із посиланням на допис Нарендра Моді у соцмережах.

Очільник індійського уряду зазначив, що завжди приємно зустрічатися з путіним, а зустрічі в Тяньцзіні тривають у форматі обміну думками щодо співпраці та регіональної безпеки.

Завжди приємно зустрічатися з президентом путіним!

- написав Моді.

Учасники саміту обговорюють ключові питання економічного та політичного партнерства, а також механізми співпраці у сфері безпеки між країнами-членами ШОС.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив підтримку зусиль, спрямованих на мирне врегулювання війни. Зеленський сподівається, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці.  

путін прибув до Тяньцзиня для участі в саміті ШОС: що відомо 01.09.25, 05:38

Вероніка Марченко

Політика Новини Світу
Володимир Путін
Індія
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Україна