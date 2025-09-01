"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором
Прем'єр-міністр Індії зустрівся з путіним та лідером Китаю на саміті ШОС. Обговорювалися питання економічного, політичного партнерства та безпеки.
Прем’єр-міністр Індії провів зустрівся з путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні. Про це пише УНН із посиланням на допис Нарендра Моді у соцмережах.
Очільник індійського уряду зазначив, що завжди приємно зустрічатися з путіним, а зустрічі в Тяньцзіні тривають у форматі обміну думками щодо співпраці та регіональної безпеки.
Завжди приємно зустрічатися з президентом путіним!
Учасники саміту обговорюють ключові питання економічного та політичного партнерства, а також механізми співпраці у сфері безпеки між країнами-членами ШОС.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив підтримку зусиль, спрямованих на мирне врегулювання війни. Зеленський сподівається, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці.
