«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором

Премьер-министр Индии провел встречу с путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Нарендры Моди в соцсетях.

Глава индийского правительства отметил, что всегда приятно встречаться с путиным, а встречи в Тяньцзине проходят в формате обмена мнениями по сотрудничеству и региональной безопасности.

Всегда приятно встречаться с президентом путиным! - написал Моди.

Участники саммита обсуждают ключевые вопросы экономического и политического партнерства, а также механизмы сотрудничества в сфере безопасности между странами-членами ШОС.

Напомним

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны. Зеленский надеется, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

путин прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС: что известно