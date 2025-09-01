«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором
Киев • УНН
Премьер-министр Индии встретился с путиным и лидером Китая на саммите ШОС. Обсуждались вопросы экономического, политического партнерства и безопасности.
Премьер-министр Индии провел встречу с путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Нарендры Моди в соцсетях.
Глава индийского правительства отметил, что всегда приятно встречаться с путиным, а встречи в Тяньцзине проходят в формате обмена мнениями по сотрудничеству и региональной безопасности.
Всегда приятно встречаться с президентом путиным!
Участники саммита обсуждают ключевые вопросы экономического и политического партнерства, а также механизмы сотрудничества в сфере безопасности между странами-членами ШОС.
Напомним
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны. Зеленский надеется, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
