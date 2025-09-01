«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором

$41.260.00
48.130.00
ukenru
31 августа, 21:30 • 11745 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 11288 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 42043 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 82220 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 94821 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 109535 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 119502 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 256671 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114858 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86376 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
72%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 26992 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 26095 просмотра
Во Львове 73-летней женщине удалили 12-сантиметрового паразита: чем он опасен31 августа, 17:58 • 5712 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 13204 просмотра
Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия31 августа, 18:40 • 8416 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 10813 просмотра
В Фастове мужчина расстрелял отца с сыном: есть погибший31 августа, 20:34 • 4424 просмотра
В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали00:32 • 10025 просмотра
Новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в КрымуPhoto01:01 • 7290 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 108047 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 238267 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 239039 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 330675 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 278304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Львов
Крым
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 112174 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 244690 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 267666 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 264593 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 244272 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Financial Times

«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Премьер-министр Индии встретился с путиным и лидером Китая на саммите ШОС. Обсуждались вопросы экономического, политического партнерства и безопасности.

«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором

Премьер-министр Индии провел встречу с путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Нарендры Моди в соцсетях.

Глава индийского правительства отметил, что всегда приятно встречаться с путиным, а встречи в Тяньцзине проходят в формате обмена мнениями по сотрудничеству и региональной безопасности.

Всегда приятно встречаться с президентом путиным!

- написал Моди.

Участники саммита обсуждают ключевые вопросы экономического и политического партнерства, а также механизмы сотрудничества в сфере безопасности между странами-членами ШОС.

Напомним

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны. Зеленский надеется, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества.  

путин прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС: что известно01.09.25, 05:38 • 1522 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Индия
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Украина