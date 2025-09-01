«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине

$41.260.00
48.130.00
ukenru
31 августа, 21:30 • 13977 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 14035 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 46370 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 84942 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 96950 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 111198 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 120241 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 257075 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 115234 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86501 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
72%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 28835 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 28029 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 15033 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 12638 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 42 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 109704 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 239954 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 240582 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 332034 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 279542 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Крым
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 112835 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 245323 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 268255 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 265144 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 244771 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Financial Times

«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине

Киев • УНН

 • 42 просмотра

владимир путин на саммите ШОС заявил, что кризис в Украине вызван «спровоцированным Западом госпереворотом». Он также выразил надежду на мир в Украине после встречи с Дональдом Трампом.

«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине

российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Кризис в Украине возник не в результате нападения россии, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве

- заявил он.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине он также выразил надежду, что достигнутые на Аляске понимания открывают путь к миру в Украине. путин пообещал проинформировать коллег по ШОС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме этого, диктатор подчеркнул, что принципы Организации Объединенных Наций остаются верными и неизменными и сегодня, подчеркнув их важность для международной стабильности. 

Дополнение

В Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения: погибло более 15 тысяч и ранено более 34 тысяч гражданских лиц, уничтожено и повреждено около 237 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.  

Напомним

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Индия готова донести сигнал о прекращении огня россии и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны во время телефонного разговора с Зеленским.

«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором01.09.25, 06:39 • 1044 просмотра

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Майдан Незалежности
Владимир Путин
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев