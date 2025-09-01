российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Кризис в Украине возник не в результате нападения россии, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве - заявил он.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине он также выразил надежду, что достигнутые на Аляске понимания открывают путь к миру в Украине. путин пообещал проинформировать коллег по ШОС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме этого, диктатор подчеркнул, что принципы Организации Объединенных Наций остаются верными и неизменными и сегодня, подчеркнув их важность для международной стабильности.

Дополнение

В Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения: погибло более 15 тысяч и ранено более 34 тысяч гражданских лиц, уничтожено и повреждено около 237 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Индия готова донести сигнал о прекращении огня россии и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны во время телефонного разговора с Зеленским.

