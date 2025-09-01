«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
Киев • УНН
владимир путин на саммите ШОС заявил, что кризис в Украине вызван «спровоцированным Западом госпереворотом». Он также выразил надежду на мир в Украине после встречи с Дональдом Трампом.
российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Кризис в Украине возник не в результате нападения россии, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине он также выразил надежду, что достигнутые на Аляске понимания открывают путь к миру в Украине. путин пообещал проинформировать коллег по ШОС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме этого, диктатор подчеркнул, что принципы Организации Объединенных Наций остаются верными и неизменными и сегодня, подчеркнув их важность для международной стабильности.
Дополнение
В Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения: погибло более 15 тысяч и ранено более 34 тысяч гражданских лиц, уничтожено и повреждено около 237 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.
Напомним
Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Индия готова донести сигнал о прекращении огня россии и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, подтвердил поддержку усилий, направленных на мирное урегулирование войны во время телефонного разговора с Зеленским.
