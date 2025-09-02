Зустріч Сі та путіна в Пекіні підкреслила їх тісні зв'язки - Bloomberg

Зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіня та російського диктатора володимира путіна в Пекіні підкреслила їх тісні зв'язки, які між ними склалися після вторгнення москви в Україну. "Теплі" відносини пішли на користь обом сторонам, поки економіка росії бореться із західними санкціями. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Сі привітав путіна на зустрічі у вівторок, назвавши його "старим другом". Він додав, що "китайсько-російські відносини витримали випробування зміною міжнародних обставин" та сказав, що вони є гарним прикладом "дружелюбності між сусідами, всебічної стратегічної координації та взаємовигідної співпраці".

путін подякував Сі за "теплий прийом, виявлений усій нашій делегації".

Наша тісна взаємодія відображає стратегічний характер російсько-китайських відносин, які перебувають на безпрецедентно високому рівні - додав путін.

Сі та путін зблизили свої країни після повного вторгнення росії в Україну на початку 2022 року. Сі використовує зустріч блоку безпеки Шанхайської організації співробітництва та великий військовий парад у столиці Китаю цього тижня, щоб зміцнити зв'язки з путіним та іншими світовими лідерами, особливо з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді - пише Bloomberg.

Зазначається, що цей дипломатичний крок було зроблено після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на експортні товари у низці країн світу, включаючи Китай та Індію.

"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором

путін приїхав до Пекіна на парад Сі Цзіньпіна, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. Даний візит це відповідь на візит Сі Цзіньпіна до москви, який він здійснив раніше цього року на аналогічний захід, присвячений "перемозі росії" над нацистами.

Теплі відносини пішли на користь обом сторонам, поки економіка росії бореться із західними санкціями, запровадженими через напад на Україну. За даними китайської митниці, двостороння торгівля досягла нового рекорду в 245 мільярдів доларів у 2024 році, що на 68% більше, ніж у 2021 році - зазначає Bloomberg.

путін також впродовж останніх двох днів відвідав захід ШОС у Тяньцзіні, що поблизу Пекіна. Сі використав це, щоб зібрати своїх найближчих міжнародних союзників. Це відбувається в час загострення глобальної напруженості, оскільки тарифи Трампа порушують міжнародні торгівельні потоки, а регіональні війни продовжують спалахувати.

Не називаючи жодної країни, Сі закликав ШОС "протистояти менталітету холодної війни, блоковій конфронтації та практиці залякування" - завуальований натяк на те, що Пекін вважає силовою тактикою США в торгівельній війні.

Сі Цзіньпін на саміті ШОС: "Ми повинні виступати за багатополярний світ"

Доповнення

російський диктатор володимир путін на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що кризу в Україні спричинив "спровокований Заходом держпереворот у Києві", а не дії росії.