Україна відповідає росії на удари по енергетиці, просто терпіти в темряві ніхто не буде - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає росії на удари по енергетиці, адже "просто терпіти в темряві ніхто не буде", зазначивши, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб країна не використовувала російські енергоресурси.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає УНН.

Ми говорили сьогодні про енергетику, як сказав прем’єр-міністр, 20 жовтня наші урядовці зустрінуться. Наші урядовці будуть абсолютно конструктивні, ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Ми готові до постачання газу і нафти на територію Словаччини. Я сказав відверто прем’єр-міністру, якщо це не російський газ, якщо не російська нафта, тому що в нас війна