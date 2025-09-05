$41.350.02
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 7750 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 11253 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 21904 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 31975 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 28286 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 49462 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 40443 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 53307 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 44027 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Україна відповідає росії на удари по енергетиці, просто терпіти в темряві ніхто не буде - Зеленський

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські удари по енергооб'єктах і не терпітиме темряви. Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, пропонуючи спільні енергетичні проєкти без російських ресурсів.

Україна відповідає росії на удари по енергетиці, просто терпіти в темряві ніхто не буде - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає росії на удари по енергетиці, адже "просто терпіти в темряві ніхто не буде", зазначивши, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб країна не використовувала російські енергоресурси.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає УНН.

Деталі

Ми говорили сьогодні про енергетику, як сказав прем’єр-міністр, 20 жовтня наші урядовці зустрінуться. Наші урядовці будуть абсолютно конструктивні, ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Ми готові до постачання газу і нафти на територію Словаччини. Я сказав відверто прем’єр-міністру, якщо це не російський газ, якщо не російська нафта, тому що в нас війна

- сказав Зеленський. 

Він додав, що Україна відповідає росії на удари по енергооб'єктах, і буде відповідати.

Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилася. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде

- додав Зеленський.

Окрім того, Президент заявив, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність для Словаччини в енергетиці.

Ми хочемо мати спільні проекти. У нас один принцип - ні російським енергетичним ресурсам

- наголосив глава держави.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав чутками інформацію про начебто обговорення з російським диктатором володимиром путіним енергетичної блокади України. За його словами, переговори стосувалися лише двосторонньої співпраці між Братиславою та москвою.

Павло Башинський

Політика
Електроенергія
Володимир Путін
Братислава
Роберт Фіцо
Словаччина
Володимир Зеленський
Україна