Україна відповідає росії на удари по енергетиці, просто терпіти в темряві ніхто не буде - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає росії на удари по енергетиці, адже "просто терпіти в темряві ніхто не буде", зазначивши, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб країна не використовувала російські енергоресурси.
Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає УНН.
Деталі
Ми говорили сьогодні про енергетику, як сказав прем’єр-міністр, 20 жовтня наші урядовці зустрінуться. Наші урядовці будуть абсолютно конструктивні, ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Ми готові до постачання газу і нафти на територію Словаччини. Я сказав відверто прем’єр-міністру, якщо це не російський газ, якщо не російська нафта, тому що в нас війна
Він додав, що Україна відповідає росії на удари по енергооб'єктах, і буде відповідати.
Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилася. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде
Окрім того, Президент заявив, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність для Словаччини в енергетиці.
Ми хочемо мати спільні проекти. У нас один принцип - ні російським енергетичним ресурсам
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав чутками інформацію про начебто обговорення з російським диктатором володимиром путіним енергетичної блокади України. За його словами, переговори стосувалися лише двосторонньої співпраці між Братиславою та москвою.