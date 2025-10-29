Освіта в Словаччині - шанс для українських студентів отримати європейський диплом безкоштовно

Навчання за кордоном уже давно перестало бути розкішшю - сьогодні це реальна можливість для українських випускників будувати майбутнє в Європі. Однією з найбільш доступних і перспективних країн для здобуття освіти стала Словаччина. Тут студенти можуть навчатись у державних університетах безкоштовно, отримати європейський диплом і навіть залишитися працювати після закінчення навчання, передає УНН.

Чому саме Словаччина

Головна перевага - безкоштовне навчання словацькою мовою. Держава покриває всі витрати на освіту для іноземних студентів, які володіють мовою на рівні B1. Це означає, що українські абітурієнти можуть вступати до провідних університетів Європи без іспитів і без плати за навчання.

Словацькі виші пропонують програми за європейськими стандартами, диплом визнається у всіх країнах ЄС. Крім того, Словаччина - безпечна, комфортна і гостинна країна, де українців приймають з повагою та підтримкою. Середня вартість проживання для студента - від 400 до 500 євро на місяць, що вдвічі менше, ніж у сусідніх країнах.

Популярні напрями навчання

Словацькі університети пропонують понад 300 бакалаврських і магістерських програм. Найпопулярніші напрямки серед українських студентів - інженерія, IT, економіка, педагогіка, архітектура, туризм, біологія та міжнародні відносини.

Серед найвідоміших університетів:

● Словацький технічний університет у Братиславі (STU);

● Університет Костянтина Філософа в Нітрі (UKF);

● Економічний університет у Братиславі (EUBA);

● Технічний університет у Кошицях (TUKE).

Кожен із цих вишів має сучасні лабораторії, партнерські програми Erasmus+, практики на підприємствах і можливості стажування за кордоном.

Можливості після навчання

Після отримання диплому випускники можуть залишитися в Словаччині до дев’яти місяців, щоб знайти роботу або відкрити власну справу. Завдяки спрощеній процедурі продовження ВНЖ, словацький диплом стає реальним квитком до кар’єри в Європейському Союзі.

Словацький ринок праці активно розвивається, особливо у сфері IT, інженерії, економіки, медицини та освіти. Зарплата молодих спеціалістів коливається від 1100 до 2000 євро на місяць, а кар’єрні перспективи зростають уже після перших років роботи.

Як вступити

Вступ до словацьких університетів можливий без вступних іспитів. Достатньо подати документи, пройти нострифікацію атестата та, за потреби, відвідувати курси словацької мови. Важливо підготувати мотиваційний лист і правильно заповнити заявку - це підвищує шанси на зарахування.

Postupai - підтримка українських студентів у Словаччині

Платформа Postupai допомагає українським абітурієнтам пройти весь шлях до вступу в університети Словаччини: від вибору спеціальності до адаптації після переїзду. Команда консультує, оформлює документи, допомагає з нострифікацією, страхуванням, поселенням у гуртожиток і отриманням студентського ВНЖ.

Postupai — це не просто освітня компанія, а партнер, який супроводжує студента на кожному етапі: від першої заявки до початку навчання та навіть після нього.

Освіта, що відкриває двері в Європу

Словацька освіта - це не лише диплом. Це досвід, нові знайомства, можливість працювати, подорожувати та будувати кар’єру у ЄС.

Якщо ви мрієте про європейську освіту без великих витрат, почніть зі Словаччини - країни, де навчання стає першим кроком до незалежності, стабільності та успіху.

Зробіть цей крок разом із Postupai - і відкрийте свій шлях до майбутнього в Європі.