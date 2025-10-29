Освіта в Словаччині - шанс для українських студентів отримати європейський диплом безкоштовно

$42.080.01
16:51 • 1890 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 11445 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 39499 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 28699 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47910 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28251 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74680 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48332 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47203 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114401 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Популярнi новини
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47344 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 29831 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37452 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13407 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 13614 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 3678 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13583 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47520 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 54002 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 35386 перегляди
Освіта в Словаччині - шанс для українських студентів отримати європейський диплом безкоштовно

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Словаччина пропонує українським випускникам безкоштовне навчання в державних університетах, європейський диплом та можливість працевлаштування. Вартість проживання для студентів становить 400-500 євро на місяць, що вдвічі менше, ніж у сусідніх країнах.

Освіта в Словаччині - шанс для українських студентів отримати європейський диплом безкоштовно

Навчання за кордоном уже давно перестало бути розкішшю - сьогодні це реальна можливість для українських випускників будувати майбутнє в Європі. Однією з найбільш доступних і перспективних країн для здобуття освіти стала Словаччина. Тут студенти можуть навчатись у державних університетах безкоштовно, отримати європейський диплом і навіть залишитися працювати після закінчення навчання, передає УНН.

Чому саме Словаччина

Головна перевага - безкоштовне навчання словацькою мовою. Держава покриває всі витрати на освіту для іноземних студентів, які володіють мовою на рівні B1. Це означає, що українські абітурієнти можуть вступати до провідних університетів Європи без іспитів і без плати за навчання.

Словацькі виші пропонують програми за європейськими стандартами, диплом визнається у всіх країнах ЄС. Крім того, Словаччина - безпечна, комфортна і гостинна країна, де українців приймають з повагою та підтримкою. Середня вартість проживання для студента - від 400 до 500 євро на місяць, що вдвічі менше, ніж у сусідніх країнах.

Популярні напрями навчання

Словацькі університети пропонують понад 300 бакалаврських і магістерських програм. Найпопулярніші напрямки серед українських студентів - інженерія, IT, економіка, педагогіка, архітектура, туризм, біологія та міжнародні відносини.

Серед найвідоміших університетів:

●     Словацький технічний університет у Братиславі (STU);

●     Університет Костянтина Філософа в Нітрі (UKF);

●     Економічний університет у Братиславі (EUBA);

●     Технічний університет у Кошицях (TUKE).

Кожен із цих вишів має сучасні лабораторії, партнерські програми Erasmus+, практики на підприємствах і можливості стажування за кордоном.

Можливості після навчання

Після отримання диплому випускники можуть залишитися в Словаччині до дев’яти місяців, щоб знайти роботу або відкрити власну справу. Завдяки спрощеній процедурі продовження ВНЖ, словацький диплом стає реальним квитком до кар’єри в Європейському Союзі.

Словацький ринок праці активно розвивається, особливо у сфері IT, інженерії, економіки, медицини та освіти. Зарплата молодих спеціалістів коливається від 1100 до 2000 євро на місяць, а кар’єрні перспективи зростають уже після перших років роботи.

Як вступити

Вступ до словацьких університетів можливий без вступних іспитів. Достатньо подати документи, пройти нострифікацію атестата та, за потреби, відвідувати курси словацької мови. Важливо підготувати мотиваційний лист і правильно заповнити заявку - це підвищує шанси на зарахування.

Postupai - підтримка українських студентів у Словаччині

Платформа Postupai допомагає українським абітурієнтам пройти весь шлях до вступу в університети Словаччини: від вибору спеціальності до адаптації після переїзду. Команда консультує, оформлює документи, допомагає з нострифікацією, страхуванням, поселенням у гуртожиток і отриманням студентського ВНЖ.

Postupai — це не просто освітня компанія, а партнер, який супроводжує студента на кожному етапі: від першої заявки до початку навчання та навіть після нього.

Освіта, що відкриває двері в Європу

Словацька освіта - це не лише диплом. Це досвід, нові знайомства, можливість працювати, подорожувати та будувати кар’єру у ЄС.

Якщо ви мрієте про європейську освіту без великих витрат, почніть зі Словаччини - країни, де навчання стає першим кроком до незалежності, стабільності та успіху.

Зробіть цей крок разом із Postupai - і відкрийте свій шлях до майбутнього в Європі.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Державний бюджет
Братислава
Кошиці
Європейський Союз
Європа
Словаччина