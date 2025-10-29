Образование в Словакии – шанс для украинских студентов получить европейский диплом бесплатно
Киев • УНН
Словакия предлагает украинским выпускникам бесплатное обучение в государственных университетах, европейский диплом и возможность трудоустройства. Стоимость проживания для студентов составляет 400-500 евро в месяц, что вдвое меньше, чем в соседних странах.
Обучение за границей уже давно перестало быть роскошью - сегодня это реальная возможность для украинских выпускников строить будущее в Европе. Одной из наиболее доступных и перспективных стран для получения образования стала Словакия. Здесь студенты могут учиться в государственных университетах бесплатно, получить европейский диплом и даже остаться работать после окончания обучения, передает УНН.
Почему именно Словакия
Главное преимущество - бесплатное обучение на словацком языке. Государство покрывает все расходы на образование для иностранных студентов, владеющих языком на уровне B1. Это означает, что украинские абитуриенты могут поступать в ведущие университеты Европы без экзаменов и без платы за обучение.
Словацкие вузы предлагают программы по европейским стандартам, диплом признается во всех странах ЕС. Кроме того, Словакия - безопасная, комфортная и гостеприимная страна, где украинцев принимают с уважением и поддержкой. Средняя стоимость проживания для студента - от 400 до 500 евро в месяц, что вдвое меньше, чем в соседних странах.
Популярные направления обучения
Словацкие университеты предлагают более 300 бакалаврских и магистерских программ. Самые популярные направления среди украинских студентов - инженерия, IT, экономика, педагогика, архитектура, туризм, биология и международные отношения.
Среди самых известных университетов:
● Словацкий технический университет в Братиславе (STU);
● Университет Константина Философа в Нитре (UKF);
● Экономический университет в Братиславе (EUBA);
● Технический университет в Кошице (TUKE).
Каждый из этих вузов имеет современные лаборатории, партнерские программы Erasmus+, практики на предприятиях и возможности стажировки за границей.
Возможности после обучения
После получения диплома выпускники могут остаться в Словакии до девяти месяцев, чтобы найти работу или открыть собственное дело. Благодаря упрощенной процедуре продления ВНЖ, словацкий диплом становится реальным билетом к карьере в Европейском Союзе.
Словацкий рынок труда активно развивается, особенно в сфере IT, инженерии, экономики, медицины и образования. Зарплата молодых специалистов колеблется от 1100 до 2000 евро в месяц, а карьерные перспективы растут уже после первых лет работы.
Как поступить
Поступление в словацкие университеты возможно без вступительных экзаменов. Достаточно подать документы, пройти нострификацию аттестата и, при необходимости, посещать курсы словацкого языка. Важно подготовить мотивационное письмо и правильно заполнить заявку - это повышает шансы на зачисление.
Postupai - поддержка украинских студентов в Словакии
Платформа Postupai помогает украинским абитуриентам пройти весь путь к поступлению в университеты Словакии: от выбора специальности до адаптации после переезда. Команда консультирует, оформляет документы, помогает с нострификацией, страхованием, поселением в общежитие и получением студенческого ВНЖ.
Postupai — это не просто образовательная компания, а партнер, который сопровождает студента на каждом этапе: от первой заявки до начала обучения и даже после него.
Образование, открывающее двери в Европу
Словацкое образование - это не только диплом. Это опыт, новые знакомства, возможность работать, путешествовать и строить карьеру в ЕС.
Если вы мечтаете о европейском образовании без больших затрат, начните со Словакии - страны, где обучение становится первым шагом к независимости, стабильности и успеху.
Сделайте этот шаг вместе с Postupai - и откройте свой путь к будущему в Европе.