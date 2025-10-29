$42.080.01
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 10599 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 38432 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 28114 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 47009 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28093 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 74224 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48277 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47157 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114373 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 38432 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 47009 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36835 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 74224 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 83606 просмотра
Образование в Словакии – шанс для украинских студентов получить европейский диплом бесплатно

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Словакия предлагает украинским выпускникам бесплатное обучение в государственных университетах, европейский диплом и возможность трудоустройства. Стоимость проживания для студентов составляет 400-500 евро в месяц, что вдвое меньше, чем в соседних странах.

Образование в Словакии – шанс для украинских студентов получить европейский диплом бесплатно

Обучение за границей уже давно перестало быть роскошью - сегодня это реальная возможность для украинских выпускников строить будущее в Европе. Одной из наиболее доступных и перспективных стран для получения образования стала Словакия. Здесь студенты могут учиться в государственных университетах бесплатно, получить европейский диплом и даже остаться работать после окончания обучения, передает УНН.

Почему именно Словакия

Главное преимущество - бесплатное обучение на словацком языке. Государство покрывает все расходы на образование для иностранных студентов, владеющих языком на уровне B1. Это означает, что украинские абитуриенты могут поступать в ведущие университеты Европы без экзаменов и без платы за обучение.

Словацкие вузы предлагают программы по европейским стандартам, диплом признается во всех странах ЕС. Кроме того, Словакия - безопасная, комфортная и гостеприимная страна, где украинцев принимают с уважением и поддержкой. Средняя стоимость проживания для студента - от 400 до 500 евро в месяц, что вдвое меньше, чем в соседних странах.

Популярные направления обучения

Словацкие университеты предлагают более 300 бакалаврских и магистерских программ. Самые популярные направления среди украинских студентов - инженерия, IT, экономика, педагогика, архитектура, туризм, биология и международные отношения.

Среди самых известных университетов:

●     Словацкий технический университет в Братиславе (STU);

●     Университет Константина Философа в Нитре (UKF);

●     Экономический университет в Братиславе (EUBA);

●     Технический университет в Кошице (TUKE).

Каждый из этих вузов имеет современные лаборатории, партнерские программы Erasmus+, практики на предприятиях и возможности стажировки за границей.

Возможности после обучения

После получения диплома выпускники могут остаться в Словакии до девяти месяцев, чтобы найти работу или открыть собственное дело. Благодаря упрощенной процедуре продления ВНЖ, словацкий диплом становится реальным билетом к карьере в Европейском Союзе.

Словацкий рынок труда активно развивается, особенно в сфере IT, инженерии, экономики, медицины и образования. Зарплата молодых специалистов колеблется от 1100 до 2000 евро в месяц, а карьерные перспективы растут уже после первых лет работы.

Как поступить

Поступление в словацкие университеты возможно без вступительных экзаменов. Достаточно подать документы, пройти нострификацию аттестата и, при необходимости, посещать курсы словацкого языка. Важно подготовить мотивационное письмо и правильно заполнить заявку - это повышает шансы на зачисление.

Postupai - поддержка украинских студентов в Словакии

Платформа Postupai помогает украинским абитуриентам пройти весь путь к поступлению в университеты Словакии: от выбора специальности до адаптации после переезда. Команда консультирует, оформляет документы, помогает с нострификацией, страхованием, поселением в общежитие и получением студенческого ВНЖ.

Postupai — это не просто образовательная компания, а партнер, который сопровождает студента на каждом этапе: от первой заявки до начала обучения и даже после него.

Образование, открывающее двери в Европу

Словацкое образование - это не только диплом. Это опыт, новые знакомства, возможность работать, путешествовать и строить карьеру в ЕС.

Если вы мечтаете о европейском образовании без больших затрат, начните со Словакии - страны, где обучение становится первым шагом к независимости, стабильности и успеху.

Сделайте этот шаг вместе с Postupai - и откройте свой путь к будущему в Европе.

Лилия Подоляк

