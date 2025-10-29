Образование в Словакии – шанс для украинских студентов получить европейский диплом бесплатно

Обучение за границей уже давно перестало быть роскошью - сегодня это реальная возможность для украинских выпускников строить будущее в Европе. Одной из наиболее доступных и перспективных стран для получения образования стала Словакия. Здесь студенты могут учиться в государственных университетах бесплатно, получить европейский диплом и даже остаться работать после окончания обучения, передает УНН.

Почему именно Словакия

Главное преимущество - бесплатное обучение на словацком языке. Государство покрывает все расходы на образование для иностранных студентов, владеющих языком на уровне B1. Это означает, что украинские абитуриенты могут поступать в ведущие университеты Европы без экзаменов и без платы за обучение.

Словацкие вузы предлагают программы по европейским стандартам, диплом признается во всех странах ЕС. Кроме того, Словакия - безопасная, комфортная и гостеприимная страна, где украинцев принимают с уважением и поддержкой. Средняя стоимость проживания для студента - от 400 до 500 евро в месяц, что вдвое меньше, чем в соседних странах.

Популярные направления обучения

Словацкие университеты предлагают более 300 бакалаврских и магистерских программ. Самые популярные направления среди украинских студентов - инженерия, IT, экономика, педагогика, архитектура, туризм, биология и международные отношения.

Среди самых известных университетов:

● Словацкий технический университет в Братиславе (STU);

● Университет Константина Философа в Нитре (UKF);

● Экономический университет в Братиславе (EUBA);

● Технический университет в Кошице (TUKE).

Каждый из этих вузов имеет современные лаборатории, партнерские программы Erasmus+, практики на предприятиях и возможности стажировки за границей.

Возможности после обучения

После получения диплома выпускники могут остаться в Словакии до девяти месяцев, чтобы найти работу или открыть собственное дело. Благодаря упрощенной процедуре продления ВНЖ, словацкий диплом становится реальным билетом к карьере в Европейском Союзе.

Словацкий рынок труда активно развивается, особенно в сфере IT, инженерии, экономики, медицины и образования. Зарплата молодых специалистов колеблется от 1100 до 2000 евро в месяц, а карьерные перспективы растут уже после первых лет работы.

Как поступить

Поступление в словацкие университеты возможно без вступительных экзаменов. Достаточно подать документы, пройти нострификацию аттестата и, при необходимости, посещать курсы словацкого языка. Важно подготовить мотивационное письмо и правильно заполнить заявку - это повышает шансы на зачисление.

Postupai - поддержка украинских студентов в Словакии

Платформа Postupai помогает украинским абитуриентам пройти весь путь к поступлению в университеты Словакии: от выбора специальности до адаптации после переезда. Команда консультирует, оформляет документы, помогает с нострификацией, страхованием, поселением в общежитие и получением студенческого ВНЖ.

Postupai — это не просто образовательная компания, а партнер, который сопровождает студента на каждом этапе: от первой заявки до начала обучения и даже после него.

Образование, открывающее двери в Европу

Словацкое образование - это не только диплом. Это опыт, новые знакомства, возможность работать, путешествовать и строить карьеру в ЕС.

Если вы мечтаете о европейском образовании без больших затрат, начните со Словакии - страны, где обучение становится первым шагом к независимости, стабильности и успеху.

Сделайте этот шаг вместе с Postupai - и откройте свой путь к будущему в Европе.