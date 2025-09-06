Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів
Київ • УНН
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта новою євроколією. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року, квитки доступні онлайн та на сайтах залізниць.
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст країн Євросоюзу новою євроколією. У першій черзі – два потяги: до Братислави та Відня. Про це повідомляє пресслужба перевезник, пише УНН.
З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу – Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків було відкрито 5 вересня
Розклад руху поїздів:
- №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
- №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.
Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.
"З введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом", - додали в компанії.
Нагадаємо
5 вересня Президент Зеленський відкрив євроколію Ужгород – Чоп, що з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня, а євроколія буде розбудовуватися до Львова.