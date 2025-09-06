$41.350.00
48.130.07
ukenru
06:10 • 5708 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 16730 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 29338 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 35551 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 27604 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 38151 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42549 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36398 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 67452 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46627 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта новою євроколією. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року, квитки доступні онлайн та на сайтах залізниць.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст країн Євросоюзу новою євроколією. У першій черзі – два потяги: до Братислави та Відня. Про це повідомляє пресслужба перевезник, пише УНН.

З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу – Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків було відкрито 5 вересня

- йдеться у повідомленні..

Розклад руху поїздів:

  • №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
    • №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.

      Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

      "З введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом", - додали в компанії.

      Нагадаємо

      5 вересня Президент Зеленський відкрив євроколію Ужгород – Чоп, що з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня, а євроколія буде розбудовуватися до Львова.

      Ольга Розгон

