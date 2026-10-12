Збірна України прийме Грузію в Кошицях у Лізі націй

Збірна України з футболу у заключному турі Ліги націй прийме збірну Грузії у Кошицях, Словаччина. Попередні поєдинки Україна грала у Трнаві, повідомляє УАФ, передає УНН.

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Стали відомі час та місце заключного поєдинку Ліги Націй-2026/27 між Україною та Грузією. Зустріч шостого туру групи В2 відбудеться в Кошицях на Футбольній арені Кошиці (Košická futbalová aréna). Початок зустрічі - 21:45 (за київським часом) - повідомили в УАФ.

Як зазначили у Федерації, про старт продажу квитків буде повідомлено додатково.

Зазначимо, останні два "домашні" матчі проти Північної Ірландії (поразка 3:0) та проти Угорщини (поразка 2:1) збірна України провела у Трнаві на стадіоні Антона Малатінскего.

Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги націй

До слова, наступний матч Україна проведе у рамках Ліги націй 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії та "вдома" проти Грузії 17 листопада.

Що відомо про стадіон у Кошиці

Футбольна арена Кошиці - футбольний стадіон у місті Кошиці, Словаччина. Стадіон є домашньою ареною для місцевого клубу ФК "Кошиці", і вміщує 5 836 глядачів, хоча планується збільшити його місткість до 12 658. Раніше на цій арені домашні матчі у єврокубках проводив "Дніпро-1", який припинив існування.

Нагадаємо

Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на міжнародному турнірі Mundialito Beach Soccer 2026. У своєму заключному матчі підопічні Юрія Клименка розгромили італійок з рахунком 5:0.