Україна розгромила Італію та посіла третє місце на Мундіаліто-2026
Київ • УНН
Жіноча збірна України перемогла Італію 5:0 і посіла третє місце на Mundialito Beach Soccer 2026. Турнір виграла Іспанія.
Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на міжнародному турнірі Mundialito Beach Soccer 2026. У своєму заключному матчі підопічні Юрія Клименка розгромили італійок з рахунком 5:0, повідомляє УНН.
Деталі
Команда Юрія Клименка відкрила рахунок наприкінці першого періоду завдяки голу Ірини Дубицької. У другій 12-хвилинці Ірина Кушнір оформила дубль.
У заключному періоді до розгрому долучилася воротарка Анастасія Терех, яка відзначилася дальнім ударом. Остаточний рахунок встановила Аміліна Тарсукова, реалізувавши пенальті.
Додамо, що у перших двох матчах українки поступилися командам Бразилії (0:3) та Іспанії (1:6). Саме іспанки у підсумку стали переможницями змагань, здолавши у заключному матчі Бразилію з рахунком 5:4.
Нагадаємо
Торік жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025, перемігши Польщу в серії пенальті. Українські спортсменки обійшли Італію, але поступилися Іспанії та Португалії.
Українки здобули клубний Кубок Європи з пляжного волейболу12.11.25, 05:30 • 3943 перегляди