Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола "бронзу" Євроліги-2025

Ексклюзив
05:44 • 2990 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 5000 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 12019 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 20105 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 44273 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67400 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102173 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 84933 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83263 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46144 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07 • 7440 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 8866 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 9866 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 4984 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 6230 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 2986 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 12179 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 90446 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 62655 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 59234 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сергій Брін
Лев XIV
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Білорусь
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 19425 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 26370 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 75168 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 58747 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 107335 перегляди
Bild
Starlink
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury

Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола "бронзу" Євроліги-2025

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025, перемігши Польщу в серії пенальті. Українські спортсменки обійшли Італію, але поступилися Іспанії та Португалії.

Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола "бронзу" Євроліги-2025

Жіноча збірна України з пляжного футболу здолала Польщу й посіла третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025, повідомили в УАФ, пише УНН.

Деталі

Українська команда провела на турнірі чотири матчі. На груповій стадії підопічні Юрія Клименка посіли друге місце в групі В, перегравши Італію (4:2) та поступившись Іспанії (2:4). Цей результат забезпечив Україні вихід до пів фіналу турніру, де вони програли Португалії (1:3).

У матчі за "бронзу" синьо-жовті грали з Польщею. В основний час поєдинок закінчився з рахунком 3:3, овертайм голів не приніс, а в серії пенальті українки виявились сильнішими - 4:3.

Таким чином, збірна України посіла підсумкове третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025. 

Трансферний рекорд у жіночому футболі: француженка Гейоро перейшла до "Лондон Сіті" за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів05.09.25, 14:30 • 2691 перегляд

Юлія Шрамко

Спорт
Італія
Іспанія
Португалія
Україна
Польща