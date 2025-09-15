Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола "бронзу" Євроліги-2025
Київ • УНН
Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025, перемігши Польщу в серії пенальті. Українські спортсменки обійшли Італію, але поступилися Іспанії та Португалії.
Жіноча збірна України з пляжного футболу здолала Польщу й посіла третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025, повідомили в УАФ, пише УНН.
Деталі
Українська команда провела на турнірі чотири матчі. На груповій стадії підопічні Юрія Клименка посіли друге місце в групі В, перегравши Італію (4:2) та поступившись Іспанії (2:4). Цей результат забезпечив Україні вихід до пів фіналу турніру, де вони програли Португалії (1:3).
У матчі за "бронзу" синьо-жовті грали з Польщею. В основний час поєдинок закінчився з рахунком 3:3, овертайм голів не приніс, а в серії пенальті українки виявились сильнішими - 4:3.
Таким чином, збірна України посіла підсумкове третє місце в Суперфіналі Євроліги-2025.
