Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала "бронзу" Евролиги-2025

Эксклюзив
05:44 • 1784 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 3878 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 11536 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 19646 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 43821 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67206 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102001 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 84864 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83204 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46098 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон14 сентября, 21:07 • 7170 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 8598 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto00:48 • 9612 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 4794 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 5920 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 1784 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 11804 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 90054 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 62256 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 58844 просмотра
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 19228 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 26188 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 74987 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 58595 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 107175 просмотра
Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала "бронзу" Евролиги-2025

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2025, победив Польшу в серии пенальти. Украинские спортсменки обошли Италию, но уступили Испании и Португалии.

Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала "бронзу" Евролиги-2025

Женская сборная Украины по пляжному футболу обыграла Польшу и заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2025, сообщили в УАФ, пишет УНН.

Детали

Украинская команда провела на турнире четыре матча. На групповой стадии подопечные Юрия Клименко заняли второе место в группе В, обыграв Италию (4:2) и уступив Испании (2:4). Этот результат обеспечил Украине выход в полуфинал турнира, где они проиграли Португалии (1:3).

В матче за "бронзу" сине-желтые играли с Польшей. В основное время поединок закончился со счетом 3:3, овертайм голов не принес, а в серии пенальти украинки оказались сильнее - 4:3.

Таким образом, сборная Украины заняла итоговое третье место в Суперфинале Евролиги-2025.

Трансферный рекорд в женском футболе: француженка Гейоро перешла в «Лондон Сити» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов05.09.25, 14:30 • 2691 просмотр

Юлия Шрамко

Спорт
Италия
Испания
Португалия
Украина
Польша