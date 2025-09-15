Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала "бронзу" Евролиги-2025

Женская сборная Украины по пляжному футболу обыграла Польшу и заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2025, сообщили в УАФ, пишет УНН.

Детали

Украинская команда провела на турнире четыре матча. На групповой стадии подопечные Юрия Клименко заняли второе место в группе В, обыграв Италию (4:2) и уступив Испании (2:4). Этот результат обеспечил Украине выход в полуфинал турнира, где они проиграли Португалии (1:3).

В матче за "бронзу" сине-желтые играли с Польшей. В основное время поединок закончился со счетом 3:3, овертайм голов не принес, а в серии пенальти украинки оказались сильнее - 4:3.

Таким образом, сборная Украины заняла итоговое третье место в Суперфинале Евролиги-2025.

