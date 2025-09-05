$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 7840 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 13779 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 13152 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 23993 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 29980 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 47119 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 39599 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40589 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40985 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31107 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Трансферный рекорд в женском футболе: француженка Гейоро перешла в «Лондон Сити» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Грейс Гейоро перешла в «Лондон Сити» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, побив предыдущий трансферный рекорд. «Лондон Сити Лайонессес» подписали 16 игроков этим летом, включая известных футболисток.

Трансферный рекорд в женском футболе: француженка Гейоро перешла в «Лондон Сити» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов

Профессиональный футбольный клуб, выступающий в Суперлиге английского женского футбола, побил предыдущий рекорд трансферной стоимости в 1,1 миллиона фунтов за переход мексиканской футболистки Лизбет Овалле в Тигрес УАНЛ.

Передает УНН со ссылкой на OneFootball и BBC.

Детали

Грейс Гейоро, экс-полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции, стала самой дорогой футболисткой в истории. Новички английской Суперлиги Лондон Сити Лайонесес заплатили за родившуюся в Демократической Республике Конго и ныне ведущего игрока сборной Франции 28-летнюю Грейс Гейоро 1,4 миллиона фунтов стерлингов ФК "ПСЖ".

Специалисты соглашаются, что "Лондон Сити" подписал контракт с одной из лучших полузащитниц в мире в женском футболе.

Справка

Мировой рекорд был побит четыре раза в 2025 году и трижды этим летом: "Челси" потратил 883 000 фунтов стерлингов на Наоми Гирму в начале года, прежде чем "Арсенал" заплатил 1 миллион фунтов стерлингов за Оливию Смит ранее этим летом, пишет OneFootball.

Лондон Сити Лайоннес (London City Lionesses) хорошо подготовился в течение лета

Владелицей Лондон Сити Лайоннес является американская бизнес-вумен Мишель Канг. Женский футбольный клуб провел насыщенное лето - было подписано 16 игроков.

4 мая 2025 года, после ничьей с "Бирмингем Сити" в последнем матче сезона, "Лондон Сити" вышел в высшую женскую лигу (Women's Super League) Англии.

С момента повышения в классе, львицы укрепились в составе:

Среди известных игроков, перешедших в клуб:

  • Яна Фернандес из «Барселоны»;
    • Даниэль ван де Донк из «Лиона»;
      • Кэти Зелем - экс-капитан «Манчестер Юнайтед»;
        • форвард сборной Англии Никита Перрис.

          Напомним

          УНН передавал, что в начале сентября 2025 года, английский "Фулхэм" подписал Кевина из ФК "Шахтера" за рекордные для клуба средства (40 миллионов евро). Бразильский вингер заявлял, что рад играть в "высшей" лиге мира - в Англии.

          Игорь Тележников

          Спорт
          ФК «Шахтёр» Донецк
          Англия
          Франция
          Демократическая Республика Конго