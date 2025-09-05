Трансферный рекорд в женском футболе: француженка Гейоро перешла в «Лондон Сити» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов
Грейс Гейоро перешла в «Лондон Сити» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, побив предыдущий трансферный рекорд. «Лондон Сити Лайонессес» подписали 16 игроков этим летом, включая известных футболисток.
Профессиональный футбольный клуб, выступающий в Суперлиге английского женского футбола, побил предыдущий рекорд трансферной стоимости в 1,1 миллиона фунтов за переход мексиканской футболистки Лизбет Овалле в Тигрес УАНЛ.
Детали
Грейс Гейоро, экс-полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции, стала самой дорогой футболисткой в истории. Новички английской Суперлиги Лондон Сити Лайонесес заплатили за родившуюся в Демократической Республике Конго и ныне ведущего игрока сборной Франции 28-летнюю Грейс Гейоро 1,4 миллиона фунтов стерлингов ФК "ПСЖ".
Специалисты соглашаются, что "Лондон Сити" подписал контракт с одной из лучших полузащитниц в мире в женском футболе.
Справка
Мировой рекорд был побит четыре раза в 2025 году и трижды этим летом: "Челси" потратил 883 000 фунтов стерлингов на Наоми Гирму в начале года, прежде чем "Арсенал" заплатил 1 миллион фунтов стерлингов за Оливию Смит ранее этим летом, пишет OneFootball.
Лондон Сити Лайоннес (London City Lionesses) хорошо подготовился в течение лета
Владелицей Лондон Сити Лайоннес является американская бизнес-вумен Мишель Канг. Женский футбольный клуб провел насыщенное лето - было подписано 16 игроков.
4 мая 2025 года, после ничьей с "Бирмингем Сити" в последнем матче сезона, "Лондон Сити" вышел в высшую женскую лигу (Women's Super League) Англии.
С момента повышения в классе, львицы укрепились в составе:
Среди известных игроков, перешедших в клуб:
- Яна Фернандес из «Барселоны»;
- Даниэль ван де Донк из «Лиона»;
- Кэти Зелем - экс-капитан «Манчестер Юнайтед»;
- форвард сборной Англии Никита Перрис.
Напомним
