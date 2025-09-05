Трансферний рекорд у жіночому футболі: француженка Гейоро перейшла до "Лондон Сіті" за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів
Київ • УНН
Грейс Гейоро перейшла до «Лондон Сіті» за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, побивши попередній трансферний рекорд. «Лондон Сіті Лайонесес» підписали 16 гравців цього літа, включаючи відомих футболісток.
Професійний футбольний клуб що виступає у Суперлізі англійського жіночого футболу побив попередній рекорд трансферної вартості у 1,1 мільйона фунтів за перехід мексиканської футболістки Лізбет Овалле у Тигрес УАНЛ.
Передає УНН із посиланням на ОneFootball та BBC.
Деталі
Грейс Гейоро, екс-півзахисник клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції. стала найдорожчою футболісткою в історії. Новачки англійської Суперліги Лондон Сіті Лайонесес сплатили за народжену у Демократичній Республіці Конго і наразі провідного гравця збірної Франції 28-річну Грейс Гейоро 1,4 мільйона фунтів стерлінгів ФК "ПСЖ".
Фахівці погоджуються, що "Лондон Сіті" підписав контракт з однєю з найкращих півзахисниць в світі у жіночому футболі.
Довідка
Світовий рекорд був побитий чотири рази у 2025 році та тричі цього літа: "Челсі" витратив 883 000 фунтів стерлінгів на Наомі Гірму на початку року, перш ніж "Арсенал" заплатив 1 мільйон фунтів стерлінгів за Олівію Сміт раніше цього літа, пише ОneFootball.
Лондон Сіті Лайоннес (London City Lionesses) добряче підготувався упродовж літа
Власницєю Лондон Сіті Лайоннес є американська бізнес-вумен Мішель Канг Жіночий футбольний клуб провів насичене літо, - було підписано 16 гравців.
4 травня 2025 року, після нічиєї з "Бірмінгем Сіті" в останньому матчі сезону, "Лондон Сіті" вийшов до вищої жіночої ліги (Women's Super League) Англії.
З моменту підвищення в класі, левиці зміцнилися у складі:
Серед відомих гравців, які перейшли в клуб:
- Яна Фернандес з «Барселони»;
- Даніель ван де Донк з «Ліона»;
- Кеті Зелем - екс-капітан «Манчестер Юнайтед»;
- форвард збірної Англії Нікіта Перріс.
Нагадаємо
УНН передавав, що на початку вересня 2025 року, англійський "Фулгем" підписав Кевіна з ФК "Шахтаря" за рекордні для клубу кошти (40 мільйонів євро). Бразильський вінгер заявляв, що радий грати в "найвищій" лізі світу - в Англії.