Трансферний рекорд у жіночому футболі: француженка Гейоро перейшла до "Лондон Сіті" за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів

Професійний футбольний клуб що виступає у Суперлізі англійського жіночого футболу побив попередній рекорд трансферної вартості у 1,1 мільйона фунтів за перехід мексиканської футболістки Лізбет Овалле у Тигрес УАНЛ.

Передає УНН із посиланням на ОneFootball та BBC.

Деталі

Грейс Гейоро, екс-півзахисник клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції. стала найдорожчою футболісткою в історії. Новачки англійської Суперліги Лондон Сіті Лайонесес сплатили за народжену у Демократичній Республіці Конго і наразі провідного гравця збірної Франції 28-річну Грейс Гейоро 1,4 мільйона фунтів стерлінгів ФК "ПСЖ".

Фахівці погоджуються, що "Лондон Сіті" підписав контракт з однєю з найкращих півзахисниць в світі у жіночому футболі.

Довідка

Світовий рекорд був побитий чотири рази у 2025 році та тричі цього літа: "Челсі" витратив 883 000 фунтів стерлінгів на Наомі Гірму на початку року, перш ніж "Арсенал" заплатив 1 мільйон фунтів стерлінгів за Олівію Сміт раніше цього літа, пише ОneFootball.

Лондон Сіті Лайоннес (London City Lionesses) добряче підготувався упродовж літа

Власницєю Лондон Сіті Лайоннес є американська бізнес-вумен Мішель Канг Жіночий футбольний клуб провів насичене літо, - було підписано 16 гравців.

4 травня 2025 року, після нічиєї з "Бірмінгем Сіті" в останньому матчі сезону, "Лондон Сіті" вийшов до вищої жіночої ліги (Women's Super League) Англії.

З моменту підвищення в класі, левиці зміцнилися у складі:

Серед відомих гравців, які перейшли в клуб:

Яна Фернандес з «Барселони»;

Даніель ван де Донк з «Ліона»;

Кеті Зелем - екс-капітан «Манчестер Юнайтед»;

форвард збірної Англії Нікіта Перріс.

Нагадаємо

УНН передавав, що на початку вересня 2025 року, англійський "Фулгем" підписав Кевіна з ФК "Шахтаря" за рекордні для клубу кошти (40 мільйонів євро). Бразильський вінгер заявляв, що радий грати в "найвищій" лізі світу - в Англії.