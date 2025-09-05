$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 7244 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 13023 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 12506 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 22902 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 29400 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 46851 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 39390 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40500 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40916 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31075 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Трансферний рекорд у жіночому футболі: француженка Гейоро перейшла до "Лондон Сіті" за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Грейс Гейоро перейшла до «Лондон Сіті» за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, побивши попередній трансферний рекорд. «Лондон Сіті Лайонесес» підписали 16 гравців цього літа, включаючи відомих футболісток.

Трансферний рекорд у жіночому футболі: француженка Гейоро перейшла до "Лондон Сіті" за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів

Професійний футбольний клуб що виступає у Суперлізі англійського жіночого футболу побив попередній рекорд трансферної вартості у 1,1 мільйона фунтів за перехід мексиканської футболістки Лізбет Овалле у Тигрес УАНЛ.

Передає УНН із посиланням на ОneFootball та BBC.

Деталі

Грейс Гейоро, екс-півзахисник клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції. стала найдорожчою футболісткою в історії. Новачки англійської Суперліги Лондон Сіті Лайонесес сплатили за народжену у Демократичній Республіці Конго і наразі провідного гравця збірної Франції 28-річну Грейс Гейоро 1,4 мільйона фунтів стерлінгів ФК "ПСЖ".

Фахівці погоджуються, що "Лондон Сіті" підписав контракт з однєю з найкращих півзахисниць в світі у жіночому футболі.

Довідка

Світовий рекорд був побитий чотири рази у 2025 році та тричі цього літа: "Челсі" витратив 883 000 фунтів стерлінгів на Наомі Гірму на початку року, перш ніж "Арсенал" заплатив 1 мільйон фунтів стерлінгів за Олівію Сміт раніше цього літа, пише ОneFootball.

Лондон Сіті Лайоннес (London City Lionesses) добряче підготувався упродовж літа

Власницєю Лондон Сіті Лайоннес є американська бізнес-вумен Мішель Канг Жіночий футбольний клуб провів насичене літо, - було підписано 16 гравців.

4 травня 2025 року, після нічиєї з "Бірмінгем Сіті" в останньому матчі сезону, "Лондон Сіті" вийшов до вищої жіночої ліги (Women's Super League) Англії.

З моменту підвищення в класі, левиці зміцнилися у складі:

Серед відомих гравців, які перейшли в клуб:

  • Яна Фернандес з «Барселони»;
    • Даніель ван де Донк з «Ліона»;
      • Кеті Зелем - екс-капітан «Манчестер Юнайтед»;
        • форвард збірної Англії Нікіта Перріс.

          Нагадаємо

          УНН передавав, що на початку вересня 2025 року, англійський "Фулгем" підписав Кевіна з ФК "Шахтаря" за рекордні для клубу кошти (40 мільйонів євро). Бразильський вінгер заявляв, що радий грати в "найвищій" лізі світу - в Англії.

          Ігор Тележніков

          Спорт
          Шахтар (Донецьк)
          Англія
          Франція
          Демократична Республіка Конго