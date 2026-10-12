Украина разгромила Италию и заняла третье место на Мундиалито-2026

Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место на международном турнире Mundialito Beach Soccer 2026. В своем заключительном матче подопечные Юрия Клименко разгромили итальянок со счетом 5:0, сообщает УНН.

Детали

Команда Юрия Клименко открыла счет в конце первого периода благодаря голу Ирины Дубицкой. Во второй 12-минутке Ирина Кушнир оформила дубль.

В заключительном периоде к разгрому присоединилась вратарь Анастасия Терех, отметившаяся дальним ударом. Окончательный счет установила Амилина Тарсукова, реализовав пенальти.

Добавим, что в первых двух матчах украинки уступили командам Бразилии (0:3) и Испании (1:6). Именно испанки в итоге стали победительницами соревнований, одолев в заключительном матче Бразилию со счетом 5:4.

Напомним

В прошлом году женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2025, победив Польшу в серии пенальти. Украинские спортсменки опередили Италию, но уступили Испании и Португалии.

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