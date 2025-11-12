Украинки завоевали клубный Кубок Европы по пляжному волейболу
Киев • УНН
Украинская женская команда Sunrise Beach Sports Academy одержала победу на Кубке Европы по пляжному волейболу среди клубов. Коллектив в составе Валентины Давидовой, Евы Сердюк, Татьяны Лазаренко и Дарьи Романюк одолел венгерский EDRA Tata в финале.
Украинская женская команда Sunrise Beach Sports Academy стала победительницей Кубка Европы по пляжному волейболу среди клубов, который проходил в Ираклионе (Крит, Греция). Об этом сообщает Европейская конфедерация волейбола, информирует УНН.
Детали
Коллектив в составе Валентины Давидовой, Евы Сердюк, Татьяны Лазаренко и Дарьи Романюк одолел в финале венгерский коллектив EDRA Tata. Подопечные Николая Бабича и Олега Савчука выиграли оба матча серии, один из которых на тай-брейке - 2:0, 2:1.
Гостеприимство здесь было невероятным – такие условия не часто можно найти где-либо еще. Атмосфера и зрительский состав на Крите были фантастическими, полными энергии, и у нас было все необходимое для тренировок, отдыха и лучшей формы на корте. Я чрезвычайно рада, что нам удалось это сделать
Напомним
В августе женская сборная Украины по пляжному волейболу, Марина Гладун и Татьяна Лазаренко, завоевала историческое золото на Чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Украинки обыграли француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро со счетом 2:1.
