11 ноября, 19:55 • 12544 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 31889 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 38708 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 58044 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 36651 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 53266 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 43933 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23141 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25026 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26400 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Украинки завоевали клубный Кубок Европы по пляжному волейболу

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Украинская женская команда Sunrise Beach Sports Academy одержала победу на Кубке Европы по пляжному волейболу среди клубов. Коллектив в составе Валентины Давидовой, Евы Сердюк, Татьяны Лазаренко и Дарьи Романюк одолел венгерский EDRA Tata в финале.

Украинки завоевали клубный Кубок Европы по пляжному волейболу

Украинская женская команда Sunrise Beach Sports Academy стала победительницей Кубка Европы по пляжному волейболу среди клубов, который проходил в Ираклионе (Крит, Греция). Об этом сообщает Европейская конфедерация волейбола, информирует УНН.

Детали

Коллектив в составе Валентины Давидовой, Евы Сердюк, Татьяны Лазаренко и Дарьи Романюк одолел в финале венгерский коллектив EDRA Tata. Подопечные Николая Бабича и Олега Савчука выиграли оба матча серии, один из которых на тай-брейке - 2:0, 2:1.

Гостеприимство здесь было невероятным – такие условия не часто можно найти где-либо еще. Атмосфера и зрительский состав на Крите были фантастическими, полными энергии, и у нас было все необходимое для тренировок, отдыха и лучшей формы на корте. Я чрезвычайно рада, что нам удалось это сделать

-  сказала после победы Татьяна Лазаренко.

Напомним

В августе женская сборная Украины по пляжному волейболу, Марина Гладун и Татьяна Лазаренко, завоевала историческое золото на Чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Украинки обыграли француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро со счетом 2:1.

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале30.06.25, 00:35 • 3185 просмотров

Вадим Хлюдзинский

