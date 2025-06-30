Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
16:28 • 22208 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 61319 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 70284 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 187173 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 165414 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 89006 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 102226 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 147361 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 232667 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 89414 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
77%
744мм
Популярные новости
В США среди бела дня упал метеорит и пробил крышу дома29 июня, 13:38 • 13160 просмотра
Украина начала производство боевых роботов "ЛЕГИТ" для оборонных нужд17:09 • 26989 просмотра
Упал в частное домовладение: в Харькове найден не сдетонировавший российский БПЛА17:51 • 4264 просмотра
Украина создает новые подразделения ПВО с дронами-перехватчиками для защиты городов - Игнат18:41 • 4798 просмотра
От одобрения расширения до «угрозы»: путин кардинально изменил риторику в отношении НАТО – МИД Украины19:46 • 10098 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 187173 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 232667 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 220913 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 280464 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 213396 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Олег Синегубов
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Львовская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 59033 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 72196 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 165414 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 52551 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 60084 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
F-16 Fighting Falcon
Facebook
ТикТок

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Женская сборная Украины по волейболу одержала победу в Золотой Евролиге-2025, обыграв команду Венгрии со счётом 3:1. Украинки теперь будут бороться за путёвку в Лигу наций с Аргентиной и Пуэрто-Рико.

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале

Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги-2025. Об этом сообщает УНН.

Детали

В финальном матче украинки обыграли команду Венгрии.

Игра длилась четыре сета и завершилась со счетом 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).

Стоит добавить, что выигрыш Золотой Евролиги не гарантирует сборной Украины прямого выхода в Лигу наций: для квалификации нужно занимать наивысшее место в рейтинге среди тех, кто сейчас не выступает в турнире. Украинская сборная поборется за эту путевку с Аргентиной и Пуэрто-Рико.

Напомним

Накануне украинки обыграли команду Швеции в полуфинале Золотой Евролиги по волейболу. Противостояние стало символическим продолжением группового этапа, где "сине-желтые" потерпели единственное поражение именно от Швеции (0:3), однако в матче на выбывание продемонстрировали силу и слаженность.

Для Украины это третий финал в истории в Золотой Евролиге. Украина выигрывала Золотую Евролигу в 2017 и 2023 годах.

Мужская сборная Украины по волейболу вырвала драматическую победу над Японией в Лиге наций-202527.06.25, 23:13 • 3196 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
Пуэрто-Рико
Аргентина
Венгрия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9