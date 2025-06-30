Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале

Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги-2025. Об этом сообщает УНН.

Детали

В финальном матче украинки обыграли команду Венгрии.

Игра длилась четыре сета и завершилась со счетом 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).

Стоит добавить, что выигрыш Золотой Евролиги не гарантирует сборной Украины прямого выхода в Лигу наций: для квалификации нужно занимать наивысшее место в рейтинге среди тех, кто сейчас не выступает в турнире. Украинская сборная поборется за эту путевку с Аргентиной и Пуэрто-Рико.

Напомним

Накануне украинки обыграли команду Швеции в полуфинале Золотой Евролиги по волейболу. Противостояние стало символическим продолжением группового этапа, где "сине-желтые" потерпели единственное поражение именно от Швеции (0:3), однако в матче на выбывание продемонстрировали силу и слаженность.

Для Украины это третий финал в истории в Золотой Евролиге. Украина выигрывала Золотую Евролигу в 2017 и 2023 годах.

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