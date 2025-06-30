Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале
Киев • УНН
Женская сборная Украины по волейболу одержала победу в Золотой Евролиге-2025, обыграв команду Венгрии со счётом 3:1. Украинки теперь будут бороться за путёвку в Лигу наций с Аргентиной и Пуэрто-Рико.
Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги-2025. Об этом сообщает УНН.
Детали
В финальном матче украинки обыграли команду Венгрии.
Игра длилась четыре сета и завершилась со счетом 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).
Стоит добавить, что выигрыш Золотой Евролиги не гарантирует сборной Украины прямого выхода в Лигу наций: для квалификации нужно занимать наивысшее место в рейтинге среди тех, кто сейчас не выступает в турнире. Украинская сборная поборется за эту путевку с Аргентиной и Пуэрто-Рико.
Напомним
Накануне украинки обыграли команду Швеции в полуфинале Золотой Евролиги по волейболу. Противостояние стало символическим продолжением группового этапа, где "сине-желтые" потерпели единственное поражение именно от Швеции (0:3), однако в матче на выбывание продемонстрировали силу и слаженность.
Для Украины это третий финал в истории в Золотой Евролиге. Украина выигрывала Золотую Евролигу в 2017 и 2023 годах.
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