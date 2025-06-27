Мужская сборная Украины по волейболу вырвала драматическую победу над Японией в Лиге наций-2025 27 июня 2025

Сборная Украины по волейболу одержала четвертую победу в сезоне в Лиге наций. В седьмом поединке в турнире украинские волейболисты обыграли на тай-брейке Японию. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Мужская национальная сборная Украины по волейболу продолжает выступления в розыгрыше Лиги наций-2025. В седьмом матче группового этапа украинская команда одержала волевую победу над сборной Японии со счетом 3:2 (25:21, 20:25, 21:25, 25:20, 15:12) - говорится в сообщении.

Это была первая официальная встреча команд на международном уровне, которая завершилась в пользу "сине-желтых". Сборная Украины проявила выдержку и характер, вырвав победу в решающем тай-брейке против одного из лидеров турнира.

В течение второй игровой недели украинские волейболисты провели три поединка: уступили действующим олимпийским чемпионам - сборной Франции, уверенно победили Турцию (3:0) и одержали победу в пятисетовом матче над Японией.

По итогам семи сыгранных матчей сборная Украины имеет в активе четыре победы и 12 очков, что позволяет команде занимать четвертое место в турнирной таблице.

Завершающий матч второй соревновательной недели подопечные Рауля Лосано проведут 29 июня против сборной Болгарии. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

Напомним

Накануне, мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу в Лиге наций-2025, обыграв Турцию со счетом 3:0. Это первая победа над турками с 2018 года, которая принесла команде 10 очков и место в топ-6.