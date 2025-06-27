Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу у Лізі націй-2025 26 червня 2025
Київ • УНН
Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу в Лізі націй-2025, перемігши Туреччину з рахунком 3:0. Це перша перемога над турками з 2018 року, яка принесла команді 10 очок та місце у топ-6.
Збірна України здобула третю перемогу в чоловічій Лізі націй-2025 з волейболу. У шостому матчі національна команда перемогла Туреччину. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
У п’ятому матчі групового етапу "синьо-жовті" впевнено переграли збірну Туреччини - 3:0 (25:11, 25:22, 25:21). Це перша перемога України над турками з 2018 року, яка стала гідною відповіддю на три поспіль поразки в очних зустрічах
Після старту другого ігрового тижня з поразки від чинних чемпіонів - збірної Франції, наша команда зуміла зібратися і видати переконливу гру. Найрезультативнішим став догравальник Дмитро Янчук, який набрав 19 очок.
За підсумками шести матчів українці мають в активі 3 перемоги та 10 очок, що дозволяє триматися у топ-6 турнірної таблиці Ліги націй-2025.
Попереду - ще два матчі другого тижня Ліги націй: Японії (27 червня), Болгарії (29 червня).
Збірна України з волейболу здобула другу перемогу в дебютному сезоні Ліги націй14.06.25, 10:45 • 3728 переглядiв