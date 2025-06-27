Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу в Лиге наций-2025 26 июня 2025

Сборная Украины одержала третью победу в мужской Лиге наций-2025 по волейболу. В шестом матче национальная команда победила Турцию. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В пятом матче группового этапа "сине-жёлтые" уверенно переиграли сборную Турции - 3:0 (25:11, 25:22, 25:21). Это первая победа Украины над турками с 2018 года, которая стала достойным ответом на три подряд поражения в очных встречах - говорится в сообщении.

После старта второй игровой недели с поражения от действующих чемпионов - сборной Франции, наша команда сумела собраться и выдать убедительную игру. Самым результативным стал доигровщик Дмитрий Янчук, набравший 19 очков.

По итогам шести матчей украинцы имеют в активе 3 победы и 10 очков, что позволяет держаться в топ-6 турнирной таблицы Лиги наций-2025.

Впереди - ещё два матча второй недели Лиги наций: с Японией (27 июня), с Болгарией (29 июня).

Сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в дебютном сезоне Лиги наций