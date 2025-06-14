Сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в дебютном сезоне Лиги наций
Киев • УНН
Сборная Украины по волейболу победила Кубу со счетом 3:2 в дебютном сезоне Лиги наций. Это уже вторая победа украинской команды на престижном турнире.
Сборная Украины победой продолжила выступления в дебютном сезоне Лиги наций по волейболу среди мужчин - 3:2 по сетам против Кубы. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Мужская национальная команда продолжает победное шествие в Лиге наций-2025. Во втором матче группового этапа "сине-желтые" в напряженном пятисетовом поединке победили команду Кубы - 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)
Победа стала для наших волейболистов второй подряд в дебютном сезоне престижного турнира. Накануне украинцы уверенно одолели бронзовых призеров Олимпийских игр-2024 - сборную США (3:0).
По итогам двух игр Украина занимает третье место в промежуточной турнирной таблице, имея в своем активе 5 очков.
Впереди - еще два матча первой недели Лиги наций: Бразилия (14 июня), Иран (15 июня).
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