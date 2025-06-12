Історична перемога: українські волейболісти перемогли збірну США на старті Ліги націй

Чоловіча національна команда України з волейболу переконливо виграла свій перший в історії матч Ліги націй. Наші волейболісти переконливо перемогли бронзових призерів попередньої Олімпіади збірну США. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

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Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії виступає у Лізі націй - престижному щорічному турнірі серед національних збірних, який проводиться з 2018 року.

У своєму дебютному матчі, який відбувся на легендарному майданчику "Мараканазінью" в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), "синьо-жовті" здобули яскраву перемогу над бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 - збірною США з рахунком 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у цьогорічному розіграші турніру українська команда виборола завдяки місцю у світовому рейтингу за підсумками сезону-2024.

Попереду - ще три матчі першого тижня Ліги націй: Куба, Бразилія, Іран.

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