Историческая победа: украинские волейболисты победили сборную США на старте Лиги наций

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 25647 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 79102 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 81155 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 84878 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 92474 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 91699 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 171292 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 69687 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 92390 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 64039 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
5м/с
76%
748мм
Популярные новости

В Киевской области заметили смерч: видео из соцсетей

11 июня, 22:57 • 16537 просмотра

Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

01:42 • 10912 просмотра

Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

02:02 • 13385 просмотра

Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь

03:48 • 12983 просмотра

"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW

04:46 • 9816 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 75573 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 143457 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 171292 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 358497 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 305810 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Майя Санду

Игорь Терехов

Кириакос Мицотакис

Актуальные места

Украина

Молдова

Одесса

Сербия

Греция

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 42684 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 71411 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 78880 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 103131 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 82624 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Ми-24

Ил-78

Гривна

Ту-160

Историческая победа: украинские волейболисты победили сборную США на старте Лиги наций

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Мужская сборная Украины по волейболу впервые выступает в Лиге наций и сразу победила бронзовых призеров Олимпиады-2024 – сборную США со счетом 3:0. Впереди еще три матча первой недели турнира.

Историческая победа: украинские волейболисты победили сборную США на старте Лиги наций

Мужская национальная команда Украины по волейболу убедительно выиграла свой первый в истории матч Лиги наций. Наши волейболисты убедительно победили бронзовых призеров предыдущей Олимпиады сборную США. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории выступает в Лиге наций - престижном ежегодном турнире среди национальных сборных, который проводится с 2018 года.

В своем дебютном матче, который состоялся на легендарной площадке "Мараканазинью" в Рио-де-Жанейро (Бразилия), "сине-желтые" одержали яркую победу над бронзовым призером Олимпийских игр-2024 - сборной США со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в нынешнем розыгрыше турнира украинская команда завоевала благодаря месту в мировом рейтинге по итогам сезона-2024.

Впереди - еще три матча первой недели Лиги наций: Куба, Бразилия, Иран.

Украина завоевала первое командное место по рукопашному бою на Всемирных спортивных играх CSIT10.06.25, 17:25 • 1974 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
Куба
Бразилия
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9