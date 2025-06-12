Историческая победа: украинские волейболисты победили сборную США на старте Лиги наций
Киев • УНН
Мужская сборная Украины по волейболу впервые выступает в Лиге наций и сразу победила бронзовых призеров Олимпиады-2024 – сборную США со счетом 3:0. Впереди еще три матча первой недели турнира.
Мужская национальная команда Украины по волейболу убедительно выиграла свой первый в истории матч Лиги наций. Наши волейболисты убедительно победили бронзовых призеров предыдущей Олимпиады сборную США. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Детали
Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории выступает в Лиге наций - престижном ежегодном турнире среди национальных сборных, который проводится с 2018 года.
В своем дебютном матче, который состоялся на легендарной площадке "Мараканазинью" в Рио-де-Жанейро (Бразилия), "сине-желтые" одержали яркую победу над бронзовым призером Олимпийских игр-2024 - сборной США со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)
Отмечается, что участие в нынешнем розыгрыше турнира украинская команда завоевала благодаря месту в мировом рейтинге по итогам сезона-2024.
Впереди - еще три матча первой недели Лиги наций: Куба, Бразилия, Иран.
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