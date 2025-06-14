Збірна України з волейболу здобула другу перемогу в дебютному сезоні Ліги націй
Київ • УНН
Збірна України з волейболу перемогла Кубу з рахунком 3:2 у дебютному сезоні Ліги націй. Це вже друга перемога української команди на престижному турнірі.
Збірна України перемогою продовжила виступи в дебютному сезоні Ліги націй з волейболу серед чоловіків - 3:2 за сетами проти Куби. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
Чоловіча національна команда продовжує переможну ходу у Лізі націй-2025. У другому матчі групового етапу "синьо-жовті" в напруженому п’ятисетовому поєдинку перемогли команду Куби - 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)
Перемога стала для наших волейболістів другою поспіль у дебютному сезоні престижного турніру. Напередодні українці впевнено здолали бронзових призерів Олімпійських ігор-2024 - збірну США (3:0).
За підсумками двох ігор Україна посідає третє місце у проміжній турнірній таблиці, маючи у своєму активі 5 очок.
Попереду - ще два матчі першого тижня Ліги націй: Бразилія (14 червня), Іран (15 червня).
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