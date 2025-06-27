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Чоловіча збірна України з волейболу вирвала драматичну перемогу над Японією у Лізі націй-2025 27 червня 2025

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу в сезоні Ліги націй-2025, обігравши Японію 3:2. Це перша офіційна зустріч команд, що закінчилася на користь України та дозволила їй посісти четверте місце в таблиці.

Чоловіча збірна України з волейболу вирвала драматичну перемогу над Японією у Лізі націй-2025

Збірна України з волейболу здобули четверту перемогу у сезоні в Лізі націй. У сьомому поєдинку в турнірі українські волейболісти обіграли на тайбрейку Японію. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Чоловіча національна збірна України з волейболу продовжує виступи у розіграші Ліги націй-2025. У сьомому матчі групового етапу українська команда здобула вольову перемогу над збірною Японії з рахунком 3:2 (25:21, 20:25, 21:25, 25:20, 15:12)

- йдеться у повідомленні.

Це була перша офіційна зустріч команд на міжнародному рівні, яка завершилася на користь "синьо-жовтих". Збірна України проявила витримку та характер, вирвавши перемогу у вирішальному тайбрейку проти одного з лідерів турніру.

Упродовж другого ігрового тижня українські волейболісти провели три поєдинки: поступилися чинним олімпійським чемпіонам - збірній Франції, впевнено перемогли Туреччину (3:0), та здобули перемогу в п’ятисетовому матчі над Японією.

За підсумками семи зіграних матчів збірна України має в активі чотири перемоги та 12 очок, що дозволяє команді посідати четверте місце у турнірній таблиці.

Завершальний матч другого змагального тижня підопічні Раул Лосано проведуть 29 червня проти збірної Болгарії. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо

Напередодні, чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу в Лізі націй-2025, перемігши Туреччину з рахунком 3:0. Це перша перемога над турками з 2018 року, яка принесла команді 10 очок та місце у топ-6.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт
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Булгарія (гриб)
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Туреччина
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