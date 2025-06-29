Жіноча збірна України побореться за титул Золотої Євроліги-2025 з волейболу
Київ • УНН
Жіноча збірна України з волейболу у неділю, 29 червня, зіграє у фіналі Золотої Євроліги-2025 проти Угорщини. Українки обіграли Швецію з рахунком 3:0 у півфіналі, взявши реванш за поразку у груповому етапі.
Напередодні українки обіграли команду Швеції у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу. Вирішальна гра з Угорщиною у неділю, 29 червня. Початок гри — о 20:00 за київським часом.
Пише УНН з посиланям на пресслужбу Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Деталі
Жіноча збірна України з волейболу впевнено переграла Швецію та вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2025!
Україна – Швеція – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)
У півфінальному матчі українки взяли переконливий реванш у чинних чемпіонок — збірної Швеції, обігравши суперниць з рахунком 3:0.
Протистояння стало символічним продовженням групового етапу, де "синьо-жовті" зазнали єдиної поразки саме від Швеції (0:3), проте в матчі на вибування продемонстрували силу та злагодженість.
У вирішальному поєдинку турніру Україна зустрінеться з командою Угорщини. Збірна Угорщини у другому півфіналі перемогла Румунію з рахунком 3:2.
Для України це третій фінал в історії у Золотій Євролізі. Україна вигравала Золоту Євролігу у 2017 й 2023 роках.
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