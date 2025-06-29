Украина борется за титул Золотой Евролиги-2025 по волейболу
Киев • УНН
Женская сборная Украины по волейболу в воскресенье, 29 июня, сыграет в финале Золотой Евролиги-2025 против Венгрии. Украинки обыграли Швецию со счетом 3:0 в полуфинале, взяв реванш за поражение в групповом этапе.
Накануне украинки обыграли команду Швеции в полуфинале Золотой Евролиги по волейболу. Решающая игра с Венгрией в воскресенье, 29 июня. Начало игры — в 20:00 по киевскому времени.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Детали
Женская сборная Украины по волейболу уверенно обыграла Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги-2025!
Украина – Швеция – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)
В полуфинальном матче украинки взяли убедительный реванш у действующих чемпионок — сборной Швеции, обыграв соперниц со счетом 3:0.
Противостояние стало символическим продолжением группового этапа, где "сине-желтые" потерпели единственное поражение именно от Швеции (0:3), однако в матче на выбывание продемонстрировали силу и слаженность.
В решающем поединке турнира Украина встретится с командой Венгрии. Сборная Венгрии во втором полуфинале победила Румынию со счетом 3:2.
Для Украины это третий финал в истории в Золотой Евролиге. Украина выигрывала Золотую Евролигу в 2017 и 2023 годах.
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