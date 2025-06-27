Украинские пловцы завоевали серебряные награды на новом чемпионате Европы U23

Первенство среди спортсменов до 23 лет в Европе происходит лишь во второй раз в истории, пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. Двое украинских спортсменов стали серебряными призерами в первый день соревнований, передает УНН.

Подробности

В словацком Шаморине стартовал чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов до 23 лет!

Участие в континентальном первенстве принимают 8 украинских пловцов. Соревнования проводятся лишь во второй раз в истории — впервые чемпионат Европы U23 состоялся в 2023 году. Тогда же Владислав Бухов и Максим Овчинников завоевали дебютные для Украины награды.

В первый день соревнований на нынешнем Евро представители "сине-желтой" команды дважды поднимались на пьедестал:

Александр Желтяков — серебряный призер на дистанции 200 м на спине;

Владимир Лисовец — серебряный призер на дистанции 50 м брассом

Соревнования продлятся до 28 июня, пишет НОК.

Напомним

Украинки во второй раз отказались от совместного фото с "нейтральными" спортсменками на Кубке мира по артистическому плаванию в Сома-Бей (Египет).

Украинские пловцы завоевали две серебряные медали на втором этапе Лиги чемпионов FINA в Будапеште.

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024