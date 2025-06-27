Украинские пловцы завоевали серебряные награды на новом чемпионате Европы U23

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:27 • 2492 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 10145 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 14191 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:20 • 18424 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30
09:07 • 19393 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 169528 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 127991 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 106318 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 121806 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 246319 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
44%
749мм
Популярные новости
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года27 июня, 02:54 • 66716 просмотра
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 14879 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине06:13 • 35380 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову06:15 • 32474 просмотра
В Днепре прозвучали взрывы после сообщения о баллистике08:04 • 5874 просмотра
публикации
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 169476 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 122027 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 246285 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 235155 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 165081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 3118 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 81515 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 113770 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 85540 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 92170 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Украинские пловцы завоевали серебряные награды на новом чемпионате Европы U23

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Украинские пловцы Александр Желтяков и Владимир Лисовец завоевали серебряные медали на Чемпионате Европы U23 в словацком Шаморине. Это лишь второй случай проведения такого чемпионата.

Украинские пловцы завоевали серебряные награды на новом чемпионате Европы U23

Первенство среди спортсменов до 23 лет в Европе происходит лишь во второй раз в истории, пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. Двое украинских спортсменов стали серебряными призерами в первый день соревнований, передает УНН.

Подробности

В словацком Шаморине стартовал чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов до 23 лет!

Участие в континентальном первенстве принимают 8 украинских пловцов. Соревнования проводятся лишь во второй раз в истории — впервые чемпионат Европы U23 состоялся в 2023 году. Тогда же Владислав Бухов и Максим Овчинников завоевали дебютные для Украины награды.

В первый день соревнований на нынешнем Евро представители "сине-желтой" команды дважды поднимались на пьедестал:

  • Александр Желтяков — серебряный призер на дистанции 200 м на спине;
    • Владимир Лисовец — серебряный призер на дистанции 50 м брассом

      Соревнования продлятся до 28 июня, пишет НОК.

      Напомним

      Украинки во второй раз отказались от совместного фото с "нейтральными" спортсменками на Кубке мира по артистическому плаванию в Сома-Бей (Египет).

      Украинские пловцы завоевали две серебряные медали на втором этапе Лиги чемпионов FINA в Будапеште. 

      Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-202403.09.24, 19:58 • 152596 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      спорт
      Словакия
      Будапешт
      Египет
      Украина
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9