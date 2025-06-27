Українські плавці вибороли срібні нагороди на новому чемпіонаті Європи U23

Першість серед спортсменів до 23 років у Європі лише вдруге в історії, пише пресслужба Національного олімпійського комітету України. Двоє українських спортсменів стали срібними призерами у перший день змагань, передає УНН.

Деталі

У словацькому Шаморіні стартував чемпіонат Європи з плавання серед спортсменів до 23 років!

Участь у континентальній першості беруть 8 українських плавців. Змагання проводяться лише вдруге в історії — вперше чемпіонат Європи U23 відбувся у 2023 році. Тоді ж Владислав Бухов та Максим Овчінніков вибороли дебютні для України нагороди.

У перший день змагань на цьогорічному Євро представники "синьо-жовтої" команди двічі піднімалися на п'єдестал:

Олександр Желтяков — срібний призер на дистанції 200 м на спині;

Володимир Лісовець — срібний призер на дистанції 50 м брасом.

Змагання триватимуть до 28 червня, пише НОК.

Нагадаємо

Українки вдруге відмовилися від спільного фото з "нейтральними" спортсменками на Кубку світу з артистичного плавання у Сома-Бей (Єгипет).

Українські плавці здобули дві срібні медалі на другому етапі Ліги чемпіонів FINA у Будапешті.

Українські плавці Шенгур та Трусов здобули "золото" і "срібло" на Паралімпіаді-2024