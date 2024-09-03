Українські плавці Шенгур та Трусов здобули "золото" і "срібло" на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Юрій Шенгур та Андрій Трусов вибороли золоту та срібну медалі у плаванні на 100 м на спині у класі S7 на Паралімпійських іграх 2024. Шенгур фінішував за 1:09.51, а Трусов - за 1:10.42.
Українські плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов здобули подвійний подіум у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7. Спортсмени вибори "золото" та "срібло" відповідно. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне. Спорт.
Деталі
На Паралімпіаді-2024 на дистанції 100 метрів на спині Україну представили три плавці: 24-річний Андрій Трусов, 30-річний Євгеній Богодайко та 21-річний Юрій Шенгур. Усі три українці вже брали участь у запливах у Парижі-2024.
Шенгур кваліфікувався у фінал з першого місця, показавши результат 1.09.32 хвилини. Трусов став четвертим у відборі, а Богодайко у загальному заліку посів сьоме місце.
У вирішальному запливі Юрій не зміг покращити свій результат — фінішував за 1:09.51 хвилину, однак цього вистачило, щоб завоювати дебютне "золото" Паралімпійських ігор.
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Натомість Трусов покращив час на понад 4 секунди та виборов "срібло".
На перших 50-метрах у фіналі Богодайко йшов третім, але не зміг втримати позицію та став шостим у заліку.
У підсумку подіум у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 виглядає так:
- Юрій Шенгур (Україна) — 1:09.51 хвилини
- Андрій Трусов (Україна) — 1:10.42
- Федеріко Бічеллі (Італія) — 1:12.23
...
6. Євгеній Богодайко (Україна) — 1:13.89
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