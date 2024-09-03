Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Украинские пловцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов получили двойной подиум в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S7. Спортсмены выборы «золото» и «серебро» соответственно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. Спорт.

Детали

На Паралимпиаде-2024 на дистанции 100 метров на спине Украину представили три пловца: 24-летний Андрей Трусов, 30-летний Евгений Богодайко и 21-летний Юрий Шенгур. Все три украинца уже принимали участие в заплывах в Париже-2024.

Шенгур квалифицировался в финал с первого места, показав результат 1.09.32 минуты. Трусов стал четвертым в отборе, а Богодайко в общем зачете занял седьмое место.

В решающем заплыве Юрий не смог улучшить свой результат - финишировал за 1:09.51 минуту, однако этого хватило, чтобы завоевать дебютное «золото» Паралимпийских игр.

"Україна пишається": Зеленський відзначив 35 медалей українських паралімпійців і показав відео

Зато Трусов улучшил время более чем на 4 секунды и завоевал «серебро».

На первых 50-метрах в финале Богодайко шел третьим, но не смог удержать позицию и стал шестым в зачете.

В итоге подиум в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S7 выглядит так:

Юрий Шенгур (Украина) - 1:09.51 минуты Андрей Трусов (Украина) - 1:10.42 Федерико Бичелли (Италия) - 1:12.23

...

6. Евгений Богодайко (Украина) - 1:13.89

Напомним,

Украинская паралимпийка Оксана Ботурчук завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх 2024 года. Это ее 11-я паралимпийская награда, что является рекордом Украины в легкой атлетике.