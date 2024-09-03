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Атлетка Ботурчук здобула бронзу на Паралімпіаді-2024

Атлетка Ботурчук здобула бронзу на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 109387 перегляди

Українська паралімпійка Оксана Ботурчук виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів на Паралімпійських іграх 2024 року. Це її 11-та паралімпійська нагорода, що є рекордом України в легкій атлетиці.

Українська атлетка Оксана Ботурчук здобула бронзу на Паралімпіаді-2024 бігу на 400 метрів, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне"

Деталі

У фінальному забігу Оксана Ботурчук  разом з гайдом Микитою Барабановим фінішували третіми у 400-метрівці.

Це 11-та медаль української атлетки у кар'єрі на Паралімпіадах. Ботурчук оновила рекорд України за кількістю нагород на Паралімпійських іграх у легкій атлетиці.

"Україна пишається": Зеленський відзначив 35 медалей українських паралімпійців і показав відео03.09.24, 10:39 • 24094 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СпортОлімпіада

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