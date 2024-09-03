Атлетка Ботурчук здобула бронзу на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська паралімпійка Оксана Ботурчук виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів на Паралімпійських іграх 2024 року. Це її 11-та паралімпійська нагорода, що є рекордом України в легкій атлетиці.
Українська атлетка Оксана Ботурчук здобула бронзу на Паралімпіаді-2024 бігу на 400 метрів, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне".
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У фінальному забігу Оксана Ботурчук разом з гайдом Микитою Барабановим фінішували третіми у 400-метрівці.
Це 11-та медаль української атлетки у кар'єрі на Паралімпіадах. Ботурчук оновила рекорд України за кількістю нагород на Паралімпійських іграх у легкій атлетиці.
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