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"Україна пишається": Зеленський відзначив 35 медалей українських паралімпійців і показав відео

"Україна пишається": Зеленський відзначив 35 медалей українських паралімпійців і показав відео

Київ • УНН

 • 24095 перегляди

Збірна України виборола 8 нових нагород на Паралімпіаді в Парижі, довівши загальний рахунок до 35 медалей. Президент Зеленський привітав спортсменів, поділившись відео їхніх виступів у соцмережах.

Збірна України виборола 8 нових нагород на Паралімпіаді-2024 у Парижі, довівши загальний рахунок до 35 медалей. Президент України Володимир Зеленський привітав спортсменів, поділившись відео їхніх виступів у соцмережах, пише УНН.

Збірна України на Паралімпіаді в Парижі здобула вже 35 медалей! Вчора наші спортсмени вибороли ще 8 нагород.  Це золото Дениса Остапченка та Ігоря Цвєтова, срібні нагороди, які мають Андрій Трусов та Ілля Яременко, бронзові медалі Сергія Паламарчука, Олексія Вірченка, Олександра Литвиненка, Зої Овсій. Україна пишається своїми спортсменами. Продовжуємо вболівати за нашу збірну!

- написав Президент Володимир Зеленський у соцмережах, поділившись відео виступів спортсменів.

Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль29.08.24, 19:41 • 82357 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортПолітикаОлімпіада

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