"Україна пишається": Зеленський відзначив 35 медалей українських паралімпійців і показав відео

Збірна України виборола 8 нових нагород на Паралімпіаді-2024 у Парижі, довівши загальний рахунок до 35 медалей. Президент України Володимир Зеленський привітав спортсменів, поділившись відео їхніх виступів у соцмережах, пише УНН.

Збірна України на Паралімпіаді в Парижі здобула вже 35 медалей! Вчора наші спортсмени вибороли ще 8 нагород. Це золото Дениса Остапченка та Ігоря Цвєтова, срібні нагороди, які мають Андрій Трусов та Ілля Яременко, бронзові медалі Сергія Паламарчука, Олексія Вірченка, Олександра Литвиненка, Зої Овсій. Україна пишається своїми спортсменами. Продовжуємо вболівати за нашу збірну!