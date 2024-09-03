«Украина гордится": Зеленский отметил 35 медалей украинских паралимпийцев и показал видео
Киев • УНН
Сборная Украины завоевала 8 новых наград на Паралимпиаде в Париже, доведя общий счет до 35 медалей. Президент Зеленский поздравил спортсменов, поделившись видео их выступлений в соцсетях.
Сборная Украины завоевала 8 новых наград на Паралимпиаде-2024 в Париже, доведя общий счет до 35 медалей. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил спортсменов, поделившись видео их выступлений в соцсетях, пишет УНН.
Сборная Украины на Паралимпиаде в Париже завоевала уже 35 медалей! Вчера наши спортсмены завоевали еще 8 наград. Это золото Дениса Остапченко и Игоря Цветова, серебряные награды, которые имеют Андрей Трусов и Илья Яременко, бронзовые медали Сергея Паламарчука, Алексея Вирченко, Александра Литвиненко, Зои Овсий. Украина гордится своими спортсменами. Продолжаем болеть за нашу сборную!
Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль29 августа 2024, 16:41 • 81937 просмотров