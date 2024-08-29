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Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль

Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль

Київ • УНН

 • 82357 перегляди

Український плавець Антон Коль здобув срібну медаль на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпіаді-2024. Це третя поспіль медаль Коля на цій дистанції на Паралімпіадах і п'ята загалом у його кар'єрі.

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024. Плавець Антон Коль вирвав "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1, передає УНН із посиланням на Суспільне спорт.

За даними ЗМІ, це третя поспіль медаль для Коля на Паралімпіадах на дистанції 100 м на спині і загалом п'ята в його кар'єрі.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23.08.24, 16:21 • 13467 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт

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