Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024. Плавець Антон Коль вирвав "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1, передає УНН із посиланням на Суспільне спорт.

За даними ЗМІ, це третя поспіль медаль для Коля на Паралімпіадах на дистанції 100 м на спині і загалом п'ята в його кар'єрі.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів