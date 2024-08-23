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Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів

Київ • УНН

 • 13467 перегляди

Національний паралімпійський комітет України оголосив склад збірної на Паралімпійські ігри 2024 у Парижі. 140 українських атлетів змагатимуться у 17 видах спорту, найбільше у плаванні та легкій атлетиці.

Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі. Усього у складі 140 спортсменів. Склад повідомили в Національному паралімпійському комітеті, передає УНН із посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

Від України у Парижі на Паралімпіаді виступлять 140 атлети, які змагатимуться у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плаванні (37), ще 28 параспортсменів виступлять у легкій атлетиці.

Склад збірної України на Паралімпіаду-2024 за видами спорту

Бадмінтон (2 спортсмени): Оксана Козина, Олександр Чирков

Боча (2): Артем Колінько, Наталія Кононенко

Академічне веслування (6): Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет

Велоспорт (2): Павло Баль, Єгор Дементьєв

Волейбол сидячи (12): Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов

Голбол (6): Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава

Легка атлетика (28): Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер)

Веслування на каное (5): Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк

Триатлон (1): Аліса Колпакчи

Паверліфтинг (4): Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк

Плавання (37): Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко

Кульова стрільба (6): Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік

Стрільба з лука (4): Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко

Настільний теніс (9): Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова

Тхеквондо (1): Юлія Липецька

Фехтування на кріслах колісних (9): Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва

Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями11.08.24, 14:20 • 115664 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт

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