Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская паралимпийка Оксана Ботурчук завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх 2024 года. Это ее 11-я паралимпийская награда, что является рекордом Украины в легкой атлетике.
Украинская атлетка Оксана Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров, сообщаетУНН со ссылкой на "Суспільне".
Детали
В финальном забеге Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым финишировали третьими в 400-метровке.
Это 11-я медаль украинской атлетки в карьере на Паралимпиадах. Ботурчук обновила рекорд Украины по количеству наград на Паралимпийских играх в легкой атлетике.
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