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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 10:33  •  16487 просмотра

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Украинская паралимпийка Оксана Ботурчук завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх 2024 года. Это ее 11-я паралимпийская награда, что является рекордом Украины в легкой атлетике.

Украинская атлетка Оксана Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров, сообщаетУНН со ссылкой на "Суспільне"

Детали

В финальном забеге Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым финишировали третьими в 400-метровке.

Это 11-я медаль украинской атлетки в карьере на Паралимпиадах. Ботурчук обновила рекорд Украины по количеству наград на Паралимпийских играх в легкой атлетике.

"Україна пишається": Зеленський відзначив 35 медалей українських паралімпійців і показав відео3 сентября 2024, 07:39 • 21559 просмотров

Татьяна Краевская

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