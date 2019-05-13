Українські плавці здобули дві медалі на етапі Ліги чемпіонів FINA
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Українські плавці здобули дві срібні медалі на другому етапі Ліги чемпіонів FINA у Будапешті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НОК України.
"Михайло Романчук показав другий час на дистанції 400 м вільним стилем - 3.47,08. Андрій Говоров - на 50 м баттерфляєм - 22,87", - повідомили у НОК.
Нагадаємо, у квітні український плавець Михайло Романчук переміг на міжнародному турнірі у Швеції і встановив рекорд, пропливши вільним стилем.
Також нагадаємо, у лютому Романчук тріумфував на турнірі з плавання у Бельгії.