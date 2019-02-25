Українець Романчук тріумфував на турнірі з плавання у Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Український плавець Михайло Романчук став переможцем Antwerp Diamond Speedo Racе 2019 на дистанції 400 м вільним стилем у бельгійському Антверпені. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФПУ.
Михайло Романчук виграв 400 м вільним стилем з результатом 3.49,05, а Сергій Фролов на тій самій дистанції здобув бронзову медаль - 3.54,18.
На дистанції 400 м комплекс Михайло зайняв третє місце з результатом 4.25,82, а Сергій став п'ятим (4.37,41).
Додамо, турнір Antwerp Diamond Speedo Racе 2019 відбувся 23-24 лютого 2019 року в бельгійському Антверпені.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Романчук здобув перемогу на дистанції 1500 метрів на чемпіонаті світу в Китаї.