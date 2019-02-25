Украинец Романчук победил на турнире по плаванию в Бельгии

Михаил Романчук выиграл 400 м вольным стилем с результатом 3.49,05, а Сергей Фролов на той же дистанции завоевал бронзовую медаль - 3.54,18.

На дистанции 400 м комплекс Михаил занял третье место с результатом 4.25,82, а Сергей стал пятым (4.37,41).

Добавим, турнир Antwerp Diamond Speedo Racе 2019 состоялся 23-24 февраля 2019 года в бельгийском Антверпене.

Напомним, в декабре 2018 года Романчук одержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Китае.