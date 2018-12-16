Український плавець здобув “золото” на чемпіонаті світу в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В останній день чемпіонату світу з плавання українець Михайло Романчук здобув перемогу на дистанції 1500 метрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт змагань.
У фінальному запливі чемпіонату світу з плавання на короткій воді (басейн 25 метрів довжиною) українець здолав дистанцію 1500 метрів за 14 хвилин 09,14. Срібний призер, італієць Грегоріо Палтріньєрі фінішував з відставанням всього в 0,73 секунди. Третім став норвежець Хенрік Крістіансен, який фінішував на 10 секунду пізніше українця.
Нагадаємо, Михайло Романчук на чемпіонаті Європи-2016 в травні здобув 2 бронзові нагороди — на дистанціях 800 і 1500 метрів.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (2017) здобув “срібло” на дистанції 1500 метрів.