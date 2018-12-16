Украинский пловец завоевал "золото" на чемпионате мира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В последний день чемпионата мира по плаванию украинец Михаил Романчук одержал победу на дистанции 1500 метров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт соревнований.
В финальном заплыве чемпионата мира по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров длиной) украинец преодолел дистанцию 1500 метров за 14 минут 09,14. Серебряный призер, итальянец Грегорио Палтриньери финишировал с отставанием всего в 0,73 секунды. Третьим стал норвежец Хенрик Кристиансен, который финишировал на 10 секунду позже украинца.
Напомним, Михаил Романчук на чемпионате Европы-2016 в мае получил 2 бронзовые награды - на дистанциях 800 и 1500 метров.
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (2017) получил "серебро" на дистанции 1500 метров.