Украинские пловцы завоевали две медали на этапе Лиги чемпионов FINA
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинские пловцы завоевали две серебряные медали на втором этапе Лиги чемпионов FINA в Будапеште. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Михаил Романчук показал второе время на дистанции 400 м вольным стилем - 3.47,08. Андрей Говоров - на 50 м баттерфляем - 22,87", - сообщили в НОК.
Напомним, в апреле украинский пловец Михаил Романчук победил на международном турнире в Швеции и установил рекорд, проплыв вольным стилем.
Также напомним, в феврале Романчук триумфовал на турнире по плаванию в Бельгии.