Український метальник молота Кохан з рекордом здобув золото на ЧЄ
Київ • УНН
Український легкоатлет Михайло Кохан завоював золото на командному чемпіонаті Європи в Мадриді, встановивши особистий рекорд у метанні молота 81.66 м. Цей результат приніс Україні максимальні командні очки та вивів його на четверте місце серед українських метальників молота за всю історію.
Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золото на командному чемпіонаті Європи у Мадриді й став четвертим серед українських метальників молота за всю історію, повідомили у Федерації легкої атлетики України, пише УНН.
У четвертій спробі Михайло Кохан встановив особистий рекорд 81.66 м і вийшов на перше місце у метанні молота. Цей результат приніс Україні максимальні командні очки і золото турніру
Деталі
Попри сильну спеку змагання розпочалися з кидка за 80 метрів у виконанні одного з головних суперників Кохана угорця Бенце Халаса (80.18 м). Кохан показав себе на всі сто відсотків у четвертій спробі, коли відправив молот на позначку особистого рекорду - 81.66 м. Угорець одразу додав, але перемогти українця йому так і не вдалося - 80.63 м і третє місце. На другу сходинку в п’ятій спробі з особистим рекордом 81.27 м вийшов німець Мерлін Гуммел.
З цим результатом Михайло Кохан не лише переміг у Мадриді, а й вийшов на четверту позицію за всю історію України. Далі за нього метали лише рекордсмен світу Юрій Сєдих, Юрій Тамм і Андрій Скварук. При чому перші двоє з них показували свої найкращі результати ще за радянських часів, а Скварук свій особистий рекорд встановив у 1994 році.
Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги в метанні молота12.06.25, 12:12 • 2146 переглядiв