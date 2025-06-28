Український метальник молота Кохан з рекордом здобув золото на ЧЄ

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золото на командному чемпіонаті Європи у Мадриді й став четвертим серед українських метальників молота за всю історію, повідомили у Федерації легкої атлетики України, пише УНН.

У четвертій спробі Михайло Кохан встановив особистий рекорд 81.66 м і вийшов на перше місце у метанні молота. Цей результат приніс Україні максимальні командні очки і золото турніру - повідомили у ФЛАУ.

Деталі

Попри сильну спеку змагання розпочалися з кидка за 80 метрів у виконанні одного з головних суперників Кохана угорця Бенце Халаса (80.18 м). Кохан показав себе на всі сто відсотків у четвертій спробі, коли відправив молот на позначку особистого рекорду - 81.66 м. Угорець одразу додав, але перемогти українця йому так і не вдалося - 80.63 м і третє місце. На другу сходинку в п’ятій спробі з особистим рекордом 81.27 м вийшов німець Мерлін Гуммел.

З цим результатом Михайло Кохан не лише переміг у Мадриді, а й вийшов на четверту позицію за всю історію України. Далі за нього метали лише рекордсмен світу Юрій Сєдих, Юрій Тамм і Андрій Скварук. При чому перші двоє з них показували свої найкращі результати ще за радянських часів, а Скварук свій особистий рекорд встановив у 1994 році.

Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги в метанні молота