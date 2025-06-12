Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги в метанні молота

Український легкоатлет Михайло Кохан посів 2 місце у секторі для метання молота на престижному етапі Діамантової ліги в Осло (Норвегія). Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

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Оскільки метання молота не входить до офіційної програми Діамантової ліги, то змагання проходили напередодні основного блоку змагань.

У заключній спробі Михайло продемонстрував свій найкращий результат змагального дня: він відправив молот на 79,95 м. Цей результат допоміг українцю посісти друге місце. Перемогу святкував Олімпійський чемпіон Парижа Ітан Кацберг з Канади - його результат 80,19 м - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже шостий подіум для Михайла Кохана в поточному сезоні, однак перший на рівні Діамантової ліги.

Основна частина змагань в Осло відбудеться сьогодні, 12 червня.

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