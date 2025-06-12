Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги в метанні молота
Київ • УНН
Михайло Кохан став другим на престижному етапі Діамантової ліги в Осло з результатом 79,95 м. Перемогу здобув Ітан Кацберг з Канади, для Кохана це перший подіум на такому рівні.
Український легкоатлет Михайло Кохан посів 2 місце у секторі для метання молота на престижному етапі Діамантової ліги в Осло (Норвегія). Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
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Оскільки метання молота не входить до офіційної програми Діамантової ліги, то змагання проходили напередодні основного блоку змагань.
У заключній спробі Михайло продемонстрував свій найкращий результат змагального дня: він відправив молот на 79,95 м. Цей результат допоміг українцю посісти друге місце. Перемогу святкував Олімпійський чемпіон Парижа Ітан Кацберг з Канади - його результат 80,19 м
Зазначається, що це вже шостий подіум для Михайла Кохана в поточному сезоні, однак перший на рівні Діамантової ліги.
Основна частина змагань в Осло відбудеться сьогодні, 12 червня.
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