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Кохан завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в метании молота

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Михаил Кохан стал вторым на престижном этапе Бриллиантовой лиги в Осло с результатом 79,95 м. Победу одержал Итан Кацберг из Канады, для Кохана это первый подиум на таком уровне.

Кохан завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в метании молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял 2 место в секторе для метания молота на престижном этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия). Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Поскольку метание молота не входит в официальную программу Бриллиантовой лиги, то соревнования проходили накануне основного блока соревнований.

В заключительной попытке Михаил продемонстрировал свой лучший результат соревновательного дня: он отправил молот на 79,95 м. Этот результат помог украинцу занять второе место. Победу праздновал Олимпийский чемпион Парижа Итан Кацберг из Канады - его результат 80,19 м

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже шестой подиум для Михаила Кохана в текущем сезоне, однако первый на уровне Бриллиантовой лиги.

Основная часть соревнований в Осло состоится сегодня, 12 июня.

Историческая победа: украинские волейболисты победили сборную США на старте Лиги наций12.06.25, 09:28 • 1582 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
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