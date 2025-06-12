Кохан завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в метании молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял 2 место в секторе для метания молота на престижном этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия). Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

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Поскольку метание молота не входит в официальную программу Бриллиантовой лиги, то соревнования проходили накануне основного блока соревнований.

В заключительной попытке Михаил продемонстрировал свой лучший результат соревновательного дня: он отправил молот на 79,95 м. Этот результат помог украинцу занять второе место. Победу праздновал Олимпийский чемпион Парижа Итан Кацберг из Канады - его результат 80,19 м - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже шестой подиум для Михаила Кохана в текущем сезоне, однако первый на уровне Бриллиантовой лиги.

Основная часть соревнований в Осло состоится сегодня, 12 июня.

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