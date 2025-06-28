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Украинский метатель молота Кохан с рекордом завоевал золото на ЧЕ

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото на командном чемпионате Европы в Мадриде, установив личный рекорд в метании молота 81,66 м. Этот результат принес Украине максимальные командные очки и вывел его на четвертое место среди украинских метателей молота за всю историю.

Украинский метатель молота Кохан с рекордом завоевал золото на ЧЕ

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото на командном чемпионате Европы в Мадриде и стал четвертым среди украинских метателей молота за всю историю, сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, пишет УНН.

В четвертой попытке Михаил Кохан установил личный рекорд 81.66 м и вышел на первое место в метании молота. Этот результат принес Украине максимальные командные очки и золото турнира

- сообщили в ФЛАУ.

Детали

Несмотря на сильную жару, соревнования начались с броска за 80 метров в исполнении одного из главных соперников Кохана венгра Бенце Халаса (80.18 м). Кохан показал себя на все сто процентов в четвертой попытке, когда отправил молот на отметку личного рекорда - 81.66 м. Венгр сразу добавил, но победить украинца ему так и не удалось - 80.63 м и третье место. На вторую ступень в пятой попытке с личным рекордом 81.27 м вышел немец Мерлин Гуммель.

С этим результатом Михаил Кохан не только победил в Мадриде, но и вышел на четвертую позицию за всю историю Украины. Дальше него метали только рекордсмен мира Юрий Седых, Юрий Тамм и Андрей Скварук. Причем первые двое из них показывали свои лучшие результаты еще в советские времена, а Скварук свой личный рекорд установил в 1994 году.

Кохан завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в метании молота12.06.25, 12:12 • 2146 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Мадрид
Украина
Tesla
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