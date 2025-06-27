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Зінченко залишає "Арсенал": серед претендентів на гравця збірної України - "Фулгем", "Мілан" та "Вест Хем"

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Український легіонер "Арсеналу" Олександр Зінченко готується до трансферу, оскільки клуб планує його продаж. Серед зацікавлених клубів – "Мілан", "Фулхгем" та "Вест Хем", а також "Аякс" і "Боруссія" Дортмунд.

Зінченко залишає "Арсенал": серед претендентів на гравця збірної України - "Фулгем", "Мілан" та "Вест Хем"

Олександр Зінченко є одним з тих, кого пов'язують з потенційним переходом на "Сан-Сіро". Загалом, кілька клубів вишикувалися в чергу. У "Арсеналі" підтвердили готовність розлучитися з українським легіонером. 

Передає УНН із посиланням на Just Arsenal та All Milan.

Деталі

Кілька клубів вишикувалися в чергу, оскільки "Арсенал" готується продати півзахисника збірної України Олександра Зінченко. Серед цих клубів - італійський ФК "Мілан", який оцінює більш готові рішення для заміни Тео Ернандеса. Останній зараз близький до того, щоб попрощатися з "Сан-Сіро".

Отже серед імен у списку менеджерів "Мілану" Олександр Зінченко. Про нього в італійській пресі пишуть, що він точно йде з "Арсеналу". Крім Зінченко, щоправда італійців також серйозно цікавить бельгієць Максим Де Кюйпер, один з найяскравіших захисників минулого сезону в Jupiler Pro League.

Зінченко не потрапляє у основний склад "Арсеналу", зміна клубу - на часі

27-річному футболісту, який приєднався до "канонірів" з "Манчестер Сіті" у 2022 році, за даними Just Arsenal, дедалі важче забезпечити собі регулярний ігровий час під керівництвом Мікеля Артети. Тому Зінченко є ключовим ім'ям у цьогорічному трансферному вікні та планів лондонського клубу.

Як пише Just Arsenal, до перегонів за українського легіонера приєднуються "Фулгем" та "Вест Хем". Кілька провідних європейських клубів розглядають його варіант - крім "Мілану", "Аякс" та "Боруссія" Дортмунд також стежать за ситуацією

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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