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Зинченко покидает "Арсенал": среди претендентов на игрока сборной Украины — "Фулхэм", "Милан" и "Вест Хэм"

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко готовится к трансферу, так как клуб планирует его продажу. Среди заинтересованных клубов – "Милан", "Фулхэм" и "Вест Хэм", а также "Аякс" и "Боруссия" Дортмунд.

Зинченко покидает "Арсенал": среди претендентов на игрока сборной Украины — "Фулхэм", "Милан" и "Вест Хэм"

Александр Зинченко — один из тех, кого связывают с потенциальным переходом на «Сан-Сиро». В целом, несколько клубов выстроились в очередь. В «Арсенале» подтвердили готовность расстаться с украинским легионером.

Передает УНН со ссылкой на Just Arsenal и All Milan.

Подробности

Несколько клубов выстроились в очередь, поскольку «Арсенал» готовится продать полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Среди этих клубов — итальянский ФК «Милан», который оценивает более готовые решения для замены Тео Эрнандеса. Последний сейчас близок к тому, чтобы попрощаться с «Сан-Сиро».

Таким образом, среди имен в списке менеджеров «Милана» Александр Зинченко. О нем в итальянской прессе пишут, что он точно уходит из «Арсенала». Кроме Зинченко, правда, итальянцев также серьезно интересует бельгиец Максим Де Кюйпер, один из самых ярких защитников прошлого сезона в Jupiler Pro League.

Зинченко не попадает в основной состав «Арсенала», смена клуба — на повестке дня

27-летнему футболисту, который присоединился к «канонирам» из «Манчестер Сити» в 2022 году, по данным Just Arsenal, все труднее обеспечивать себе регулярное игровое время под руководством Микеля Артеты. Поэтому Зинченко является ключевым именем в этом году в трансферном окне и планах лондонского клуба.

Как пишет Just Arsenal, к гонке за украинского легионера присоединяются «Фулхэм» и «Вест Хэм». Несколько ведущих европейских клубов рассматривают его вариант — помимо «Милана», «Аякс» и «Боруссия» Дортмунд также следят за ситуацией

Напомним

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко представил автобиографическую книгу «Believe».

Игрок сборной Украины Зинченко ответил, готов ли служить в ВСУ, если его мобилизуют05.04.24, 18:13 • 25402 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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