Игрок сборной Украины Зинченко ответил, готов ли служить в ВСУ, если его мобилизуют

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко заявил, что готов служить в армии, если его мобилизуют. Об этом он заявил в интервью программе ВВС Newsnight, передает УНН.

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"Думаю, что ответ понятен. Я поеду", - сказал Зинченко, отвечая на вопрос, откликнулся бы он на призыв на войну, если бы видел в этом большую ценность, чем остаться играть в футбол в Премьер-лиге.

Издание отмечает, что по возрасту футболист подпадает под мобилизацию даже по старому законодательству - по новому закону, который вступил в силу в четверг, минимальный возраст мобилизации снижен до 25 лет.

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Зинченко также рассказал изданию, что на передовой в Украине воюют его бывшие школьные друзья.

Трудно осознать, что совсем недавно мы были в одной школе, играли на площадке или на футбольном поле, а теперь они должны защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться, - сказал Зинченко.

Футболист также рассказал, что пожертвовал около 1 млн фунтов стерлингов (почти 49 млн гривен) на помощь людям в Украине.

Напомним

Министерство обороны Украины объявило "умную мобилизацию", которая позволяет гражданам в два клика подавать заявки на конкретные военные специальности, такие как оператор беспилотника или артиллерист, способствуя целевому набору и использованию гражданского опыта для усиления возможностей Вооруженных сил.